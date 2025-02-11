快訊

NBA／唐西奇首秀只打三節就收工 湖人輕取爵士奪6連勝

銀行出包給錯影像…媒體主管被當詐團車手 萬華警分局長帶隊致歉

金價寫歷史！銀樓每錢站上12,000元 臺銀黃金存摺最高3,122元

川普揚言課關稅 墨西哥首富史林：談判手段

中央社／ 墨西哥市10日綜合外電報導

墨西哥首富史林今天表示，美國總統川普針對墨西哥的關稅威脅為談判手段，不太可能成真。

法新社報導，墨西哥電信大亨史林（Carlos Slim）在記者會中表示，「我們已看到關稅是談判」手段。

川普本月1日宣布對自墨輸美的商品徵收25%關稅，並指控墨西哥在擋下非法移民和類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）走私這兩方面做得不夠。

數日後，墨西哥總統薛恩鮑姆（ClaudiaSheinbaum）承諾在兩國邊境增派1萬名兵力之後，共和黨籍的川普同意加徵關稅措施延後1個月執行。

史林表示，川普不太可能在3月實施關稅，因為墨西哥政府正在配合華府。他說：「我不覺得總統（川普）會在30天後改變主意。」

富比世（Forbes）數據顯示家族總資產高達790億美元（約新台幣2.6兆元）的史林進一步說，川普和薛恩鮑姆「正在兌現他們電話中的協議」。

墨西哥 川普 關稅

延伸閱讀

回應川普關稅威脅 印尼：加入金磚無意「去美元化」

川普揚言提議終止停火 限哈瑪斯2月15日前釋放人質

執意徵關稅！川普預告周二前宣布對等關稅：他國長期占美便宜

川普稱就職後再和習近平通話：我們有很好的私交

相關新聞

美為何考慮豁免澳洲鋼鋁關稅？川普：他們買了很多飛機

澳洲總理艾班尼斯今（11）日與美國總統川普通電話後，在坎培拉對記者表示，川普同意考慮在最新的鋼鋁關稅措施中，豁免澳洲。川...

川普開徵鋼鋁關稅25% 加拿大恐難逃數十億美元稅收

美國總統川普宣布將對所有進口至美國的鋼鐵和鋁徵收25%關稅，此舉將傷害加拿大最深。以加國去年出口美國159億美元鋼鋁製品...

向美進口鋼鐵和鋁徵25％關稅 川普取消豁免和關稅優惠

美國總統川普美東時間10日宣布，針對美國進口鋼鐵和鋁徵收25%的關稅；美國白宮10日晚間釋出關稅課徵的細節，預計3月取消...

川普祭關稅大棒 就任3周打擊已超上任期…全球影響一次看

美國總統川普今天宣布對外國銷美鋼鋁課關稅，等於接續第一任時的貿易政策。雖然此舉能振奮美國國內金屬製造商，但會損害美國其他...

川普揚言課關稅 墨西哥首富史林：談判手段

墨西哥首富史林今天表示，美國總統川普針對墨西哥的關稅威脅為談判手段，不太可能成真

回應川普關稅威脅 印尼：加入金磚無意「去美元化」

美國總統川普最近再次警告金磚國家，不要以其他貨幣取代美元作為儲備貨幣，否則將對其徵收100%關稅。印尼政府表示，加入金磚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。