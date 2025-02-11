川普揚言課關稅 墨西哥首富史林：談判手段

墨西哥首富史林今天表示，美國總統川普針對墨西哥的關稅威脅為談判手段，不太可能成真。

法新社報導，墨西哥電信大亨史林（Carlos Slim）在記者會中表示，「我們已看到關稅是談判」手段。

川普本月1日宣布對自墨輸美的商品徵收25%關稅，並指控墨西哥在擋下非法移民和類鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl）走私這兩方面做得不夠。

數日後，墨西哥總統薛恩鮑姆（ClaudiaSheinbaum）承諾在兩國邊境增派1萬名兵力之後，共和黨籍的川普同意加徵關稅措施延後1個月執行。

史林表示，川普不太可能在3月實施關稅，因為墨西哥政府正在配合華府。他說：「我不覺得總統（川普）會在30天後改變主意。」

富比世（Forbes）數據顯示家族總資產高達790億美元（約新台幣2.6兆元）的史林進一步說，川普和薛恩鮑姆「正在兌現他們電話中的協議」。