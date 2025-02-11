回應川普關稅威脅 印尼：加入金磚無意「去美元化」
美國總統川普最近再次警告金磚國家，不要以其他貨幣取代美元作為儲備貨幣，否則將對其徵收100%關稅。印尼政府表示，加入金磚國家時已明確表示對去美元化不感興趣，並重申願意與美國保持友好關係。
美國總統川普1月底再次表示，將要求看似敵對的國家承諾不會創造新的金磚幣（BRICS Currency），也不會支持任何其他貨幣來取代強大的美元，否則這些國家將面臨100%的關稅。
這是川普第2次發表類似聲明。去年11月贏得總統大選幾週後，川普也曾警告金磚國家（BRICS）勿「去美元化」。
奉行「不結盟」外交原則的印尼1月6日正式加入金磚國家後，外界關注印尼將多大程度參與金磚國家的議程與計畫，以及是否因此影響與美國關係。
雅加達郵報（Jakarta Post）今天報導，印尼外交部發言人羅連夏（Rolliansyah Soemirat）7日表示，金磚國家成立初期，甚至在印尼加入前，就曾討論過去美元化的議題，但僅是一個計劃，是一種金磚國家可能合作的一種方式，並未具體實行。
羅連夏說：「當印尼加入金磚國家時，它明確表示對去美元化不感興趣。」
報導指出，雖然印尼政府曾在多個場合感嘆全球貨幣體系「不公正」，但曾強調，加入金磚國家是為了促進「南南合作」（South-South Cooperation），並確保發展中國家的聲音和期待，在全球決策過程中獲得傾聽。
另外，印尼總統府外交事務發言人菲力普斯（Philips J. Vermonte）上週在外交政策學會（ForeignPolicy Community of Indonesia, FPCI）舉辦的金磚國家研討會上則重申，印尼願意與美國保持友好關係。
他表示，印尼並未與美國為敵，而是與那些正急起直追的國家展開更多合作，並說：「已開發國家不應將（印尼加入金磚國家）視為挑戰。」
中國扮演關鍵角色的金磚國家持續擴大規模，目前共有10個會員國，包括創始會員中國、俄羅斯、印度、巴西，2010年加入的南非，2024年1月加入的伊朗、衣索比亞、埃及和阿拉伯聯合大公國，以及今年初加入的印尼。
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