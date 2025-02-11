執意徵關稅！川普預告周二前宣布對等關稅：他國長期占美便宜

美國總統川普近日接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問，他預告將於11日前宣布「對等關稅」（reciprocal tariff）。

川普表示，美國將因為關稅獲得大量的收入，並認為，其他國家長期占美國便宜，這不公平。

針對對等關稅，川普預告，他將在10日或11日對外宣布細節；川普指出，他會擬出縝密的計畫，並針對鋼鐵、汽車、半導體、晶片和藥品等，徵收不同的關稅。

對於課徵進口關稅有沒有可能反而被美國消費者吸收？川普說，有可能，但最終會拉低物價。

川普以減肥針為例，在英國倫敦只要88美元，到了美國紐約卻要1200美元；川普認為，這是相當不公平的事情，「他們是同樣的產品，來自同樣的工廠。」

川普認為，之所以會有這樣的事情發生，是因為美國太友善了，現在他會解決這個問題。

川普日前宣布對加拿大和墨西哥徵收25%的關稅，同時加徵中國大陸10%的關稅，雖然川普後來決定暫緩加、墨兩國的關稅先暫緩一個月，但向中國大陸加徵的關稅仍按計畫上路；中國大陸對此也做出反擊，包括對美國能源出口和農業設備加徵報復性關稅。

川普表示，這些作為還不夠，那只是對中國大陸讓芬太尼（fentanyl）流入美國的懲罰，只是川普關稅計畫的一小部分。

川普認為，關稅將讓美國富有，並表示，「美國現在並不富有，我們欠36兆美元，因為我們讓這些國家占我們便宜。」