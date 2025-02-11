川普簽發鋼鋁關稅令 台灣成意外贏家？這些國家最吃虧

美國總統川普周一簽署行政命令，對所有進口鋼鋁一律課徵25%，「無例外也無豁免」。

美國總統川普取消所有國家的豁免與配額協議，同時終止數十萬項鋼鐵與鋁材產品的特定關稅豁免。白宮官員證實，這項措施將於3月4日正式生效。

調整後，來自加拿大、巴西、墨西哥、南韓及其他國家數百萬噸的鋼鐵與鋁材進口將不再享有免稅待遇，將全面恢復至25%的關稅水準。

川普向記者表示，此舉旨在簡化鋼鋁關稅政策，「讓每個人都能清楚了解其意義」。他強調：「就是25%，沒有例外或豁免。無論來源是什麼國家，所有國家一視同仁。」但川普稍後心又表示，他將「慎重考慮」澳洲請求給予的鋼鐵關稅豁免。

以下是川普鋼鋁關稅政策下的贏家和輸家：

贏家─美國本土業者

毫不意外，美國是最大受益者。官方數據顯示，美國鋼鐵進口量近十年來大幅下降，自2014年至2024年間減少35%。儘管去年鋼鐵進口量小幅增長2.5%，達到2,620萬公噸，但整體趨勢仍呈現下滑。

許多分析人士將此歸因於川普上個任期內實施的關稅政策，這些措施對美國鋼鐵市場的保護作用顯而易見。

商品定價顧問公司CRU分析師坎貝爾（James Campbell）周一接受CNBC訪問時表示，新關稅政策久而久之可能對美國產生不同的影響。他認為，初期可能有損需求，但長遠來看，我們或許會看到投資湧入。

輸家1──加拿大和墨西哥

加拿大和墨西哥是美國進口鋼鋁的兩大來源，若關稅政策正式生效，對兩國影響不小。川普原對加墨全面課徵關稅25%的措施只是暫緩30天實施，但同樣將於3月4日到期。

輸家2─歐盟和日韓

川普上次於2018年依據232條款首次對鋼鋁實施關稅政策。但他隨後對加拿大、墨西哥及澳洲給予豁免，又和巴西、南韓、日本及阿根廷達成免關稅的配額協議，後來在2021年也和歐盟達成協議，也納入配額機制，即超出配額才課徵關稅。

從出口金額來看，美國仍是南韓鋼鐵的最大外銷市場。南韓貿易部表示，正密切關注美國的相關情勢發展。

在此之前，南韓每年享有263萬公噸的免稅配額，日本則享有125萬公噸的配額。

台灣是意外贏家？

台灣輸美鋼鐵2018年即遭課以25%關稅，迄未成功爭取豁免或免稅配額。

因此，各國一律遭到美國課徵25%關稅後，適用稅率反而和台灣相同。

據CNBC分析，台灣去年對美出口大增75%，增幅在各國中僅次於越南的140%。

川普這次命令將關稅範圍擴大至使用外國製鋼品的下游產品，包括預製結構鋼、鋁型材（aluminium extrusions）以及預應力混凝土用鋼絞線（steel strand for pre-stressed concrete）等產品，對台灣業者影響如何，仍待具體細節。