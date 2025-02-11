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澳洲總理爭取豁免失敗 川普堅持加增鋼鋁關稅

中央社／ 雪梨11日專電

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今晨緊急與美國總統川普通話，爭取豁免其鋼、鋁製品進口增25%關稅，川普雖回應「將考慮」，但隨後仍簽署行政命令，且無例外或豁免。

川普日前揚言對所有輸入美國的鋼材和鋁材加徵關稅，對盟友澳洲造成重擊。艾班尼斯今上午在社群媒體發布兩人通話畫面，表示雙方進行了「良好對話」。他說，兩人承諾以建設性合作，促進兩國利益與經濟繁榮，並共同應對挑戰。

艾班尼斯表示，川普已同意基於雙邊利益考量，將澳洲的豁免請求「納入考慮」。

艾班尼斯進一步強調澳美盟友關係，指出數十年來的盟友關係促進了兩國利益，也維護區域穩定與和平發展。他期待與川普攜手合作，創造更多就業機會，帶動兩國經濟成長。

然而，儘管艾班尼斯致電極力說服，川普今仍簽署行政命令，對進口到美國的鋼鋁製品課徵25%新關稅，並強調「沒有例外或豁免。」

按照澳美自由貿易協定，澳洲的鋼鋁產品享有免關稅待遇。不過，川普此次政策將波及所有國家。

澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）昨表示，澳洲政府將堅定捍衛國家利益，澳美經貿關係互惠互利，澳洲鋼鋁業為美國創造數千個高薪職位，對兩國國防利益也至關重要。

澳洲媒體分析指出，川普的貿易保護措施可能衝擊「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）下的核動力潛艦計畫。去年，澳洲鋼鐵公司Bisalloy Steel被指定為美國核潛艦製造商Newport News Shipbuilding的供應商，若受關稅影響，可能對該計畫造成變數。

新南威爾斯州（New South Wales）州長柯民思（Chris Minns）昨表示，加徵關稅將對新州經濟帶來巨大挑戰，升級貿易戰不符合任何人的利益，特別是澳洲。美國提高關稅將損害新州製造業，影響當地就業與經濟發展。

川普 澳洲 美國 關稅

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