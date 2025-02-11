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川普簽署徵25%鋼鋁關稅…3月4日生效 全無豁免、涵蓋下游成品

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普周一（10日）在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令，下令對所有鋼鋁進口品徵收25%關稅。路透
美國總統川普周一（10日）在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令，下令對所有鋼鋁進口品徵收25%關稅。路透

美國總統川普周一（10日）簽署行政命令，下令對所有鋼鋁進口品徵收25%關稅，3月4日生效。此舉可能引發大宗商品市場動盪，並點燃全球經濟的貿易戰。

這些關稅將普遍適用於所有進口至美國的鋼鐵和鋁，包括來自加拿大和墨西哥的產品，不會對特定產品給予豁免。此外，新關稅範圍也涵蓋對金屬加工後的「成品」，根據美國政府官員的說法，這是用來打擊俄羅斯和中國大陸等國規避現有關稅的行為。

川普表示，此舉將有助強化國內生產並為美國帶來更多就業機會，他還警告說，金屬關稅的稅率「可能更高」。一位美國官員表示，新關稅將於3月4日正式生效。

川普周一在白宮橢圓形辦公室簽署這項命令時表示：「基本上，我們將對所有鋁和鋼鐵徵收25%的關稅，沒有豁免，這將代表有許多業者將在美國開業。」

儘管周一公布的措施沒有為貿易夥伴提供豁免，美國官員也表示對提供任何放寬政策持謹慎態度，但川普暗示他可能會考慮給予澳洲特殊待遇，理由是澳洲進口美國製造的飛機。

川普的最新舉措，是疊加在對中國大陸商品加徵10%新關稅的基礎上，他另外也對加拿大和墨西哥課徵25%關稅但暫停實施，並計劃對其他國家施加對等關稅。川普重申，他將對針對美國進口品徵收關稅的國家實施對等關稅，將在接下來兩天內宣布。他還表示，政府正考慮對汽車、半導體以及其他產業徵收關稅。

川普是動用《貿易擴張法》232條款授權這些新關稅，該條款賦予總統依據國安理由擁有廣泛權力可實施貿易限制。2018年，川普在首任期間即依據該法對所有進口鋼鐵徵收25%關稅、鋁關稅為10%，隨後與一些國家談判豁免。下一任總統拜登在2020年上任時繼承川普的金屬關稅，並與歐盟、英國和日本達成協議，允許他們免稅向美國出口一定數量的鋼鐵和鋁。

美國官員周一表示，這些協議實際上將全部無效，所有國家的所有鋼鐵和鋁進口都將徵收關稅。官員們還表示，川普將取消產品豁免程序這項「漏洞」。

川普最新決定將下游成品納入關稅範圍，將大幅影響美國消費者。有別於2018年的關稅主要針對原料鋼和初級鋁製品，這次新關稅納入軋製後和成為板片的鋼鋁產品，這些產品是用來製造汽車、窗框以及摩天大樓等價值更高的成品。這一行動符合長期以來最激進的貿易保護主義者的訴求。

政府官員還表示，川普將指示美國海關與邊境保護局加強監督，防止外國企業透過錯誤分類鋼鐵產品來規避關稅。

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