川普簽了！對進口鋼鋁加徵25%關稅 強調無例外或豁免
美國總統川普10日在白宮簽署多項行政命令，包括對進口鋼鋁加徵25%新關稅，強調不會有任何例外或豁免。
川普於橢圓辦公室簽署行政命令時表示，對鋼鋁的關稅沒有例外或豁免，又表示會考慮對汽車、藥物和電腦晶片徵收額外關稅，揚言不在乎其他國家報復。
加拿大、巴西和墨西哥是美國最大的鋼鐵供應國，但關稅主要是間接針對中國。中國雖為全球最大鋼鐵製造國與出口國，但只有少量直接銷往美國，而是透過墨西哥、越南等第三國流入。
至於美國對鋁需求幾乎有逾半仰賴進口，大部分來自加拿大，去年自加國進口320萬噸鋁，幾乎是其他9國加總的兩倍。
鋼鐵和鋁是川普第一任期內最早徵收關稅的商品之一，2018年川普以國家安全為由對鋼鐵徵收25%的關稅，對鋁徵收10%的關稅。前總統拜登上任後也延續該政策，並將免稅配額的範圍擴展至英國、日本和歐盟。
此外，川普稍早預告，會在11日或12日宣布對等關稅政策，對任何向美國加關稅的國家，採取對等反制。
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