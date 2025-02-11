川普揚言加徵鋼鋁關稅 巴西將待具體決定再回應

美國總統川普揚言對所有輸入美國的鋼材和鋁材加徵25%新關稅。巴西財政部長哈達德今天表示，巴西政府將等川普的具體決定後再回應。

川普（Donald Trump）9日揚言將在現有金屬關稅上，另對所有輸入美國的鋼材和鋁材加徵25%新關稅。

根據美國商務部的數據，2024年，巴西是美國第二大鋼材供應國，僅次於加拿大。

哈達德（Fernando Haddad）今天表示，巴西政府只會根據川普對加徵關稅的具體決定和有效實施做出回應，而不是根據可能被誤解、修改的公告。

巴西環球新聞（GloboNews）政治經濟評論家克魯茲（Valdo Cruz）評估指出，如果加徵25%的鋼材進口關稅適用於所有國家，鋼材產品在美國將變得更貴，川普可能被迫讓步並與巴西展開談判。

與此同時，巴西應效法中國，向世界貿易組織（WTO）呼籲撤銷這項措施或授權採取報復措施。

克魯茲表示，川普喜歡虛張聲勢宣布措施，但具體實施時，往往與其最初威脅的內容不相符。

這並非川普第一次試圖對進口到美國的鋼和鋁徵稅。在他的第一任期內，也曾對鋼材進口加徵25%關稅，對鋁材加徵10%關稅。當時，巴西鋼鐵協會表示，徵稅將導致熔爐關閉和裁員。之後，川普撤銷對巴西、加拿大、墨西哥、歐盟和英國等其他貿易夥伴產品的關稅，就巴西產品的進口配額進行談判。

2月初，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）曾表示，如果美國對進口巴西產品徵稅，巴西政府最低限度將採取對等原則，也對美國進口的產品徵稅。他還說，「這是非常簡單且民主的道理，與意識形態無關」。

克魯茲認為，繼續進行這場口水戰沒有成效。畢竟，巴西的損失會比美國大得多。以鋼材為例，巴西48%的產品出口到美國；鋁材的出口佔比為16%。

巴西副總統兼工商服務發展部長奧克明（GeraldoAlckmin）今天採取和解的語氣表示，美國和巴西之間的貿易是一種雙贏的平衡關係，巴西政府的態度始終是尋求對話和合作，為彼此人民的利益建立夥伴關係。