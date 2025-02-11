徵外國鋼鋁品25％關稅在即 川普延後簽行政命令…可能台灣時間今或明天

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國總統川普（中）3日準備在白宮橢圓形辦公室簽行政命令。（美聯社）
美國總統川普（中）3日準備在白宮橢圓形辦公室簽行政命令。（美聯社）

據英國廣播公司（BBC）及彭博資訊等外媒引述美國總統川普的公開行程報導，他表定美東時間10日下午1時（台灣時間11日凌晨2時）在白宮橢圓形辦公室，簽署對外國輸美鋼品與鋁品普徵25％的行政命令，但路透10日報導稱，時日可能有變。

1位知情人士對路透說，川普可望簽1項關稅相關行政命令，但並非前述時間，而是美東時間10日稍晚甚至美東時間11日。

BBC 10日報導也說，預料川普不久會在白宮簽行政命令，「但我們（BBC）現在聽到的是，對鋼、鋁課的關稅，可能不包括在（他簽的）這批最新的行政命令中」。BBC也還不清楚川普即將簽什麼行政命令，或他是否將在10日稍晚簽更多處理徵金屬品關稅的行政命令。

BBC可以確定的只有他會簽1項吸管相關行政命令，即下令結束自前總統拜登以來，美國政府內部應致力用對環境友善的紙吸管，取代塑膠吸管的作為。至於延後簽這批新行政命令的原因尚不清楚。

川普9日表明將對外國輸美鋼、鋁品一律課25％關稅。路透報導說，此舉恐升高爆發1場「多戰線」貿易戰的風險。

據美國商務部資料數據，去年外國輸美鋼品最多的前6國依序是加拿大（600萬噸）、巴西（410萬噸）、墨西哥（320萬噸）、南韓（250萬噸）、越南（120萬噸）和日本（110萬噸）。

鋁品的前3名則依序是加拿大（320萬噸）、阿拉伯聯合大公國（30萬噸）與中國大陸（20萬噸），以及與中國並列第3的4國：南韓、巴林、阿根廷和印度。

川普 關稅

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