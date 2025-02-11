聽新聞
0:00 / 0:00

美國加徵鋼鋁關稅 路透：對台影響恐高於陸

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導
鋼鋁業示意圖／聯合報系資料照片
鋼鋁業示意圖／聯合報系資料照片

巴克萊經濟分析師表示，美國加徵鋼鋁關稅對亞洲新興經濟體衝擊有限，因為台灣、南韓與印度對美鋼鋁出口占整體對美出口約百分之五，影響不會太大，但路透報導，由於中國已不再是美國鋼鐵供應大國，鋼鋁新關稅對台日韓的影響恐高於大陸。

道瓊社報導，巴克萊分析師表示，台、韓、印度各自對美國鋼鋁出口規模相當於台灣國內生產毛額（ＧＤＰ）百分之○點六、越南ＧＤＰ百分之○點五，其他經濟體這一比率不到百分之○點三，川普在二○一八年實施鋼鋁關稅，拜登在二○二四年七月也採取取同樣措施，「這些早期關稅沒有被取消，加徵幅度最終可能相對有限，因而淡化對亞洲新興經濟體的經濟衝擊」。

ＯＡＮＤＡ資深市場分析師黃凱文說，川普的貿易戰二點○與二○一八年貿易戰一點○不同，這次牽涉更多國家，涵蓋與美國有高額貿易盈餘的所有主要貿易夥伴。他說，貿易戰二點○或許會顛覆全球貿易物流，削弱全球經濟成長前景，並釀成停滯性通膨環境；投資人和短期交易者的布局規畫陷入變動，二○○九年全球金融海嘯後的十五年，世界經濟未曾面對過停滯性通膨。

Capital.com網站資深分析師羅達指出，川普貿易政策潛在價格衝擊再增，短期內將引發通膨，長期整體而言會拖累成長，目前市場主要對不確定性做出回應，但隨著貿易戰全面開打的機率提高，必須逐步計入經濟活動略為趨緩的可能性。

路透也報導，盛寶駐新加坡首席投資策略師查納納表示，若依據國安理由，最新關稅威脅顯然是合法且合乎川普的權限範圍，「舊的劇本已經不適用，因為在二○一八年關稅措施後，中國已經不再是美國的鋼鐵供應大國，這回受到影響較深的國家可能是加拿大、墨西哥、歐盟、日本、南韓、台灣和巴西」。

查納納說：「立即的疑慮可能不是通膨，而是需求減緩。更大的疑慮是不確定性，以及世界更加轉向保護主義。」

川普 關稅

延伸閱讀

川普頻出招 先加徵鋼鋁關稅再課對等關稅

川普將課徵鋼鋁關稅 南韓業者憂衝擊

川普對銷美鋼品加徵25%關稅 中鋼：影響層面需待關稅細節公布

讚陸「教育好」登熱搜！川普盼花少錢有更好教育 陸網嗨：美國現在要學我們

相關新聞

川普重拳 輸美鋼鋁加25%關稅

美國總統川普九日說，十日將在既有金屬關稅基礎上再對所有輸美鋼材和鋁材加徵百分之廿五關稅，另將在十一日或十二日召開記者會，...

美國加徵鋼鋁關稅 路透：對台影響恐高於陸

巴克萊經濟分析師表示，美國加徵鋼鋁關稅對亞洲新興經濟體衝擊有限，因為台灣、南韓與印度對美鋼鋁出口占整體對美出口約百分之五...

學者提醒 防川普再祭對等關稅

美國總統川普宣布將在現有基礎上對所有進口鋼鐵和鋁材加徵百分之廿五關稅，中華經濟研究院院長連賢明說，台灣外銷美國鋼鐵量不大...

官方帶頭 陸企轉戰中東、中亞、歐、非

美國對中國大陸進口商品加徵百分之十關稅，陸方十日起對美部分商品加徵百分之十至十五的關稅反制，華府智庫布魯金斯研究所分析，...

川普頻出招 先加徵鋼鋁關稅再課對等關稅

美國總統川普今天說，他將在現有金屬關稅上，另對所有輸入美國的鋼材和鋁材加徵25%新關稅。這是川普的貿易政策變革又一波重大...

川普揮舞關稅大刀 受衝擊國家和產業一次看

美國總統川普上月20日重返白宮以來，已祭出多項關稅措施，還頻頻威脅對更多進口商品加徵關稅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。