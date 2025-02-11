美加徵鋼鋁關稅 台日韓衝擊高於大陸

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

巴克萊經濟分析師表示，美國加徵鋼鋁關稅對亞洲新興經濟體衝擊有限，因為台灣、南韓與印度對美鋼鋁出口占整體對美出口約5%，影響不會太大，但路透報導，由於中國大陸已不再是美國鋼鐵供應大國，鋼鋁新關稅對台日韓的影響恐高於大陸。

美國總統川普9日表示，將對進口到美國的所有鋼、鋁加徵25%新關稅。除了在美國有營運鋼廠的鋼鐵業者、及台灣鋼鐵股外，亞洲多數鋼鐵股10日股價倒成一片。分析師認為，川普的最新措施將影響加、墨、歐盟、以及台、日、韓與巴西等國。

道瓊社報導，巴克萊分析師表示，台、韓、印度各自對美國鋼鋁出口規模相當於台灣國內生產毛額（GDP）0.6％、越南GDP 0.5％，其他經濟體這一比率不到0.3％，川普在2018年實施鋼鋁關稅，拜登在2024年7月也採取取同樣措施，「這些早期關稅沒有被取消，加徵幅度最終可能相對有限，因而淡化對亞洲新興經濟體的經濟衝擊」。

彭博資訊報導，華僑銀行外匯分析師黃經隆引用數據指出，美國2023年進口的鋼材中約3%來自台灣，而市場目前仍在觀望美國是否會對中國大陸加徵60%關稅。

川普 關稅

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