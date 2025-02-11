川普在空軍一號上放話 喊鋼鋁加徵關稅25%

美國總統川普表示，他將在10日宣布對所有進口鋼鋁加徵25%的關稅。川普9日在空軍一號上對記者表示，這些關稅將適用於來自所有國家的這類金屬，但他未具體說明關稅何時生效，也未說明新舊關稅制度適用問題。

川普表示，他將在本周宣布，凡對美國進口課稅的國家，美國也會實施對等關稅，「簡單來說，如果他們對我們課稅，我們也對他們課稅。」他表示，會在11或12日宣布對等關稅，且隨即生效。

川普在上個任期內，曾對鋼鋁分別課徵25%和10%的關稅，但後來對包括加拿大、墨西哥和巴西在內多國提供免稅配額。前總統拜登則將這些配額擴展至英國、日本和歐盟。目前還不清楚這些關稅是否也適用於墨西哥和加拿大。這兩個國家都是美國金屬的重要供應國。

據美國政府和美國鋼鐵協會統計，美國鋼鐵進口最大來源國依次為加拿大、巴西和墨西哥，其次是南韓和越南。

路透報導，在鋁方面，加拿大是為美國初級鋁（primary aluminum）最大供應國，美國2024年前11個月自加拿大進口量占比高達79%；墨西哥則是鋁廢料與鋁合金的重要供應國。新關稅可能對美國能源業產生連鎖影響，從依賴特殊鋼材的風電開發商到石油鑽探商，都可能受到波及，因為這些特殊鋼品目前無法在美國製造。

另外，川普還表示，他將於11或12日舉行記者會，就對等關稅提出具體內容。他上周五首度透露，打算實施對等關稅，以確保「我們能與其他國家獲得平等對待」。

川普長期因為歐盟對汽車進口課徵10%關稅感到不滿，認為遠高於美國徵收的2.5%關稅。他經常表示，歐洲「不接受我們的汽車」，每年卻將數百萬輛汽車運往美國。不過，CNBC報導指出，美國對進口皮卡課25%關稅，這種車型對美國車廠通用（GM）、福特（Ford）及Stellantis在美業務來說，是重要獲利來源。