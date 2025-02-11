川普宣布將對鋼鋁加徵25%關稅 推出對等關稅

（德國之聲中文網）川普2月9日在乘坐空軍一號前往新奧爾良觀看NFL超級碗（Super Bowl）途中對記者表示，將於周一對所有進口到美國的鋼鐵和鋁額外征收25%的關稅，並將於周二或周三宣布對等關稅，適用於所有國家，確保其他國家對美國出口商品的關稅與美國對其進口商品的稅率相匹配。川普稱：“很簡單，如果他們對我們征稅，我們就對他們征稅。”

鋼鋁加征關稅主要受影響國家

鋼鐵： 美國約四分之一的鋼鐵依賴進口，根據政府以及美國鋼鐵協會（AISI）數據，美國最大的鋼鐵進口來源國分別是加拿大、巴西和墨西哥，其次是韓國和越南。盡管中國是全球最大的鋼鐵生產國和出口國，但2018年的25%關稅政策令其對美出口大幅下降，去年中國向美國出口了50.8萬噸，僅佔美國鋼鐵進口總量的1.8%。

鋁： 美國對鋁進口依賴更大，約50%的鋁來自國外，其中加拿大是最大供應國，2023年，加拿大對美鋁出口量達320萬噸，是排名其後的九個國家出口總量的兩倍。阿聯酋和中國分別位列第二（34.7萬噸）、第三（22.3萬噸）。

免稅配額未來走向？

川普在其第一任期內，曾以維護“國家安全”為由，對進口鋼鐵和鋁產品分別加征25%和10%的關稅。但在達成相關貿易協定後，向包括加拿大、墨西哥和巴西在內的一些貿易伙伴提供了免稅配額。

前總統拜登上任後延續了這一政策，並將免稅配額的範圍擴展至英國、日本和歐盟。目前尚不清楚川普此次宣布的新關稅政策是否會影響此前的免稅配額安排。

加拿大創新、科學及工業部長商鵬飛（François-Philippe Champagne）在社交平台X上發帖表示：“加拿大的鋼鐵和鋁材支撐著美國國防、造船和汽車制造等關鍵產業。我們將繼續捍衛加拿大、我們的工人以及我們的工業。”

魁北克省省長弗朗索瓦·勒戈（Francois Legault）在社交平台X上質疑道：“魁北克每年向美國出口290萬噸鋁，佔美國需求量的60%。他們真的願意轉而從中國采購嗎？”並呼籲重新談判自貿協定：“所有這些都表明，我們必須盡快重新談判與美國的自由貿易協議，而不能等到2026年計劃的審查期。我們必須結束當前這種不確定性。”

川普還表示，雖然美國政府將允許日本新日鐵（Nippon Steel）投資美國鋼鐵（U.S. Steel），但不會允許其持有多數股權。川普在談到美國鋼鐵時說：“關稅將使其再次獲得巨大成功，我認為它的管理層很優秀。”

日本新日鐵則拒絕對川普的最新聲明置評。

中國外交部發言人郭嘉昆2月10日在例行記者會上，回答記者有關“川普計劃對鋼鋁征收25%關稅，中方有何評論”時表示，“具體的問題請向主管部門詢問。我要強調的是，搞保護主義沒有出路，貿易戰、關稅戰沒有贏家。”

對等關稅

川普表示，他將在周二或周三召開新聞發布會，詳細介紹對等關稅計劃。他在上周五（2月7日）首次透露，計劃實施這一政策，以確保“我們在與其他國家的貿易中得到公平對待”。

川普長期以來一直抱怨歐盟對進口汽車征收10%的關稅，遠高於美國對進口汽車征收2.5%稅率。他經常表示，歐洲不願進口美國汽車，但每年向美國出口數百萬輛汽車。然而，美國對進口皮卡（Pickup Trucks）征收25%關稅，這對通用汽車（GM）、福特（Ford）和Stellantis旗下的在美業務等底特律汽車制造商來說，是一個重要的利潤來源。

根據世界貿易組織（WTO）數據，美國貿易加權平均關稅稅率約為2.2%，相比之下，印度為12%，巴西為6.7%，越南為5.1%，歐盟國家為2.7%。

引發全球市場波動

本周一（2月10日）除在美國設有業務的企業外，亞洲鋼鐵股普遍下跌。美元上漲，美國國債收益率小幅上升。美國股指期貨低開高走。

盡管美國鋼鋁產品制造商對加征關稅表示支持，但市場分析師指出，關稅措施將使美國制造業面臨更高成本壓力，短期內通脹上升，長期來看，可能削弱全球經濟增長前景，並可能導致滯脹環境。

新加坡OCBC投資策略董事總經理Vasu Menon：“目前尚不清楚川普最新的鋼鐵和鋁關稅是否是一種談判策略，未來可能會有所緩和。畢竟如果關稅真正實施，也會傷害美國自身，因為美國高度依賴來自加拿大和墨西哥的鋼鐵和鋁，這兩個國家是美國主要的供應商。”

墨爾本Capital.com高級市場分析師Kyle Rodda：“這進一步加劇了川普貿易政策可能帶來的價格沖擊。短期內將推動通脹上升；從長期和整體來看，這將拖累經濟增長。現在，全球經濟競爭對手（如中國）采取反制措施，導致‘以牙還牙’的動態局面出現。

但來自東京景順資產管理全球市場策略師Tomo Kinoshita則認為對美國經濟的通脹預計會逐步顯現，但“影響相對有限”。

來自新加坡Saxo的首席投資策略師Charu Chanana認為“當前更緊迫的問題可能不是通脹，而是需求下降等反作用力。更大的擔憂是全球經濟的不確定性以及世界經濟向更保護主義方向的轉變。”

美國國內反應

美國鋼鐵協會（AISI）主席兼首席執行官凱文·鄧普西（Kevin Dempsey）表示，該行業貿易組織歡迎川普對增強美國鋼鐵產業的承諾：“我們期待與總統及其政府密切合作，實施一項強有力的、充滿活力的貿易議程，以應對許多扭曲市場的外國政策和做法，這些政策和做法使美國鋼鐵制造商處於不公平的競爭環境之中。”

川普首任內對鋼鐵和鋁征稅後，美國鋼廠產能利用率一度在2019年升至80%以上，但此後隨著中國在全球鋼鐵市場上的主導地位壓低了鋼鐵價格，美國鋼廠的產能利用率一直在下降。

曾因川普關稅而復工的密蘇裡州一家鋁冶煉廠——Magnitude 7 Metals，於去年關閉。

美國蒸餾酒協會（Distilled Spirits Council of the United States）首席執行官克裡斯·斯旺格（Chris Swonger）對川普的新鋼鐵關稅表示擔憂，他擔心歐盟可能會重新對美國威士忌實施報復性關稅：“我們敦促美歐雙方迅速找到解決方案。我們偉大的美國威士忌產業正面臨危機。如果對美國本土烈酒征收50%的關稅，將對全美3000家小型釀酒廠造成毀滅性影響。”

美墨加邊境問題 川普：“做的不夠好”

川普此前曾威脅將對所有墨西哥和加拿大進口商品征收25%關稅，除非兩國加強邊境管控，阻止毒品和非法移民進入美國。

但在兩國承諾加強邊境管控後，相關關稅被暫緩30天實施。墨西哥承諾向邊境增派1萬名國民警衛隊士兵，加拿大則部署了新技術和人員，並采取了新的反芬太尼（anti-fentanyl）措施。

當被問及墨西哥和加拿大采取的行動是否足夠時，川普回答說：“不，還不夠好，”川普說：“必須采取更多行動，現狀是不可持續的，我將改變它。”但川普並未具體說明加拿大和墨西哥需要采取哪些額外措施，才能避免在3月1日被全面征收關稅。

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