川普頻出招 先加徵鋼鋁關稅再課對等關稅

美國總統川普今天說，他將在現有金屬關稅上，另對所有輸入美國的鋼材和鋁材加徵25%新關稅。這是川普的貿易政策變革又一波重大升級。

路透社報導，川普搭乘總統專機「空軍一號」（AirForce One）前往紐奧良觀看職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽「超級盃」（Super Bowl）時告訴記者，他將於明天宣布加徵新的金屬關稅。

他還說，他將在本月11日或12日宣布幾乎立即生效的對等關稅，適用於所有國家，並與各國徵收的稅率相符。「道理非常簡單，就是如果他們課我們稅，我們就課他們稅。」

根據美國政府和美國鋼鐵協會（American Iron andSteel Institute）資料，美國進口鋼材最大來源國是加拿大、巴西和墨西哥，接著是韓國和越南。

對美國來說，水力發電量大的加拿大是初級鋁金屬的最大供應國，且占比遙遙領先其他國家，於2024年前11個月期間達進口總量的79%。

加拿大創新、科學暨工業部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）在社群平台X上說：「加拿大鋼和鋁支撐著美國關鍵產業，涵蓋國防、造船和汽車…我們會繼續捍衛加拿大、我們的勞工和產業。」

川普還說，美國政府雖允許日本製鐵公司（NipponSteel）投資美國鋼鐵公司（US Steel），但不會讓日鐵握有多數股份。

他談到美鋼時說：「關稅將讓它再次獲得非常大的成功，我認為它管理良善。」日鐵則不願就川普最新說法置評。

川普長期不滿歐洲聯盟（EU）對進口車課徵10%的關稅，比美國課徵2.5%高得多。他常說，歐洲「不會買我們的車」，每年卻向美國出口數百萬輛車。

但美國對皮卡車課徵25%的關稅，這對底特律汽車製造商通用（General Motors）、福特（Ford Motor）和斯特蘭蒂斯（Stellantis）在美國的營運來說是重要收益來源。

根據世界貿易組織（WTO）資料，美國的貿易加權平均關稅稅率約為2.2%，印度是12%，巴西是6.7%，越南是5.1%，歐盟國家是2.7%。