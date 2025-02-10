鋼鋁關稅會重創台灣等亞洲國家經濟嗎？巴克萊：影響有限
巴克萊經濟分析師表示，美國若對鋼、鋁加徵關稅，對亞洲新興經濟體的衝擊相對有限，因為他們估計，台灣、南韓與印度對美國的鋼鋁出口，占整體對美出口的比率約為5%，因此對整體經濟影響不會太大。
道瓊社報導，巴克萊分析師Brian Tan等人表示，台、韓、印度各自對美國的鋼鋁出口的規模，相當於台灣國內生產毛額（GDP）規模頂多達0.6%、越南GDP的0.5%，而許多其他經濟體的這一比率不到0.3%。
巴克萊分析師指出，川普在2018年實施鋼鋁關稅，拜登在2024年7月也採取取同樣措施，「這些早期的關稅沒有被取消，加徵的幅度最終可能相對有限，因而淡化對亞洲新興經濟體的經濟衝擊」。
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