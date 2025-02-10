川普擬對台晶片課稅 美業者：最大受害者會是美國

美國總統川普打算對台灣生產的晶片徵收100%關稅。美國記憶體晶片公司副總張家豪指出，若無台灣晶圓代工，美國在晶片設計的占比不會這麼大，台灣已為美國創造大量就業；如果台廠受到關稅衝擊，最大受害者可能會是美國。

美國總統川普（Donald Trump）擬對台灣半導體產品課徵關稅，讓製造業回流美國。檯面上有兩大原因，一是促進更多就業機會、二是提高美國高階晶片製造占比。

旅居美國數十年，曾任台積電北美業務經理的張家豪認為，晶圓代工原本就非美國最擅長的領域，換個角度思考，若無台灣的晶圓代工，美國的IC（積體電路）設計或是終端產品的行銷、設計等相關業務或許也不會如此蓬勃。

他說，「台灣的晶圓代工已讓美國產生很多新的就業機會」，倘若川普質疑台灣搶走了美國的就業機會，提出數據或許能夠說明真實的情況，說服美國政府。

至於提高美國高階晶片生產占比的考量，張家豪認為，這可以透過台積電或是其他公司在美國投資設廠來改善，「不見得要用關稅來達到目的」。

針對增加美國就業機會的問題，曾在惠普（HPInc.）、漢威聯合公司（Honeywell International）負責領導團隊，熟悉半導體產業的周信結也表示，晶片製造工作涉及文化，並非那麼簡單，美國優勢不在此，「而台灣也未跟美國爭搶無廠半導體（fabless）市場」，「那塊不僅是美國的強項，也是半導體領域中利潤最大的」。

周信結說，川普支持者很多是勞工階級，他需要推出一些政策去固樁，但如果他去精算的話，應該明白利潤的差別，「以真正的美國利益來講，那恐怕不是美國利益」。

與許多分析的看法一致，張家豪和周信結認為，若美國政府對台灣半導體產品課徵關稅，受到衝擊的無疑是台灣廠商的美國客戶，如輝達（Nvidia）、蘋果（Apple Inc.），因為成本會轉嫁到到他們身上。

張家豪認為，美國廠商一定已經在溝通，美國在人工智慧（AI）產業市占很高，台灣晶圓代工在當中不可或缺，如果台廠受到關稅衝擊，對美國產業絕不是好事，「我認為最大的受害者可能會是美國，因為這個部分到最後都是消費者買單」。

「川普如果這麼做恐怕會影響接班人」。周信結表示，川普可能是將關稅當作是一種威脅工具，「只是來告訴你，你要多配合我的事情」。