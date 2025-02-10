因應關稅戰 彭博：Shein要求陸供應商在越南設產線

為減輕美國新徵關稅對大陸商品的影響，彭博引述知情人士表示，大陸跨境電商、快時尚巨頭希音（Shein）正在要求其在大陸的一些主要服裝供應商，在鄰國越南設立新的生產線，提供包括將採購價格提高達30%在內的激勵措施。知情人士稱，這些措施在過去幾個月內一直在執行，最近幾周加速。

彭博稱，增加中國大陸以外的供應鏈，將使Shein躲過美國川普政府對大陸商品實施懲罰性政策的影響，包括取消大陸低價包裹的免稅待遇。

知情人士表示，Shein提供好處給在越南開設新生產線的大陸主要供應商，包括提高15-30%採購價格、保證更大的訂單；知情人士補充，該公司還接受更長的生產時間表，並將幫助建造生產設施，以及將布料從大陸運送到越南。

但知情人士也稱，這些激勵措施僅適用於供應商成立的頭幾個月，而非永久性。目前還不清楚供應商在越南設立工廠後，是否會縮減現有的中國大陸產能。

Shein發言人透過電郵否認該公司計劃增加越南產能，但沒有詳細說明。

報導指，Shein的戰略反映了川普的關稅「閃電戰」，可能會擾亂中國大陸未來的生產，威脅其龐大製造業的部分領域、影響當地就業。上周，野村控股經濟師稱，美國新關稅將使大陸今年出口總額成長減少1.3個百分點，以及將大陸今年的國內生產毛額成長率降低0.2個百分點。