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美中關稅戰開打 中國義烏稱已做好準備

中央社／ 台北10日電
美中新一輪貿易戰開打。 美聯社
美中新一輪貿易戰開打。 美聯社

美中新一輪貿易戰開打，外媒報導，中國小商品之都義烏當地商家指出雖有受到影響，不過由於商品的利潤本來就高，仍可負擔關稅，而且市場需求大，價格變動最終仍是消費者承受。

美國對中國進口產品加徵10%關稅措施日前生效。中國隨後宣布反制措施，將對美國部分產品加徵10%至15%的關稅。世界兩大經濟體之間新一波貿易戰正在升溫。

據路透社，在關稅造成的動盪引起各界對於貿易動盪的憂心之際，出口大量商品至歐美的中國小商品之都義烏卻顯得「老神在在」，部分業者表示已經為了減輕關稅造成的打擊做好準備。

一名從事服飾、水瓶等多種商品的香港貿易商在報導中表示，事前已預料到川普會當選，「他上台後，政策應該如何調整？實際上我們早已開始做準備。」

報導另引述一名協助美國、澳洲和中東等市場的客戶在義烏購買產品的貿易商表示，「義烏的供應商並不缺少訂單」。貿易公司可以透過降低利潤或調整成本來應對。額外的成本將轉嫁給終端市場的消費者，「這代表他們（美國）必須承擔自己經濟政策造成的後果。」

這名貿易商表示，「對美國來說，能否找到一個合適的國家來取代我們（做為貿易夥伴），是他們自己需要考慮的問題。」

除了貿易商，在義烏當地生產產品的業者也有同樣的看法。

一名生產銷售彩色恐龍公仔等玩具的業者說，即便把關稅提高至50%，也不會產生任何影響，「因為這些產品的利潤很高，公司可以承擔部分關稅。在這樣的情形下，下游廠商也會提高價格應對。」

川普 關稅

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