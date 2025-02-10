川普又一記關稅重拳：10日起對所有鋼鋁加徵25%關稅 包括加墨中

美國總統川普9日在前往超級盃的空軍一號上表示，當地時間10日起，在現有基礎上對所有進口鋼鐵和鋁材加徵25%關稅，並預計11日或12日另外召開記者會宣布大規模對等關稅，且幾乎將立即生效。

紐約時報報導，川普表示這些金屬關稅將適用於「所有國家」，包括美國最大的貿易夥伴加拿大和墨西哥。

川普說：「非常簡單，就是他們對我們徵稅，我們也對他們徵稅。」

根據美國鋼鐵協會（American Iron and Steel Institute）的資料，2024年美國最大的鋼材供應國是加拿大，其次是巴西、墨西哥、南韓和越南。加拿大也是美國鋁材的主要供應國，距離較遠的國家還包括阿拉伯聯合大公國、俄羅斯和中國。

彭博資訊報導，川普這次鋼鋁關稅對亞洲盟友的衝擊比對中國大陸還大。南韓、日本和台灣是亞洲對美國最大的鋼鐵出口國，其中以南韓居冠，日本和台灣分別為列第二、第三。自2008年至2009年全球金融危機以來，日韓台輸美鋼鐵量已超越先前大量輸美鋼鐵的中國。

根據TradeImeX的2023年美國進口鋼鐵資料，南韓為20億美元（153萬公噸）；日本為12.3億美元（94.4萬公噸）；台灣為7.848億美元（60萬公噸）。

另外，美國在2023年至2024年間，77%鋼鐵來自前十大鋼鐵出口國。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，目前不清楚新的金屬關稅是否會再加徵在中國輸美商品關稅之上。川普已經在2月4日起對所有中國輸美商品加徵10%關稅。

紐時描述，最近幾日，川普也表示計畫對歐洲、台灣和其他國家徵收關稅。這種幾乎每日的關稅威脅，被川普用作談判的籌碼，尋求其他國家讓步，非但已經震撼外交和經濟關係，可能也違反美國對世界貿易組織（WTO）的承諾。