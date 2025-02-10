快訊

川普又出重拳！10日起對鋼鋁加徵25%關稅 亞洲日韓台首當其衝

教師脫北／高物價高房租儲蓄難 積分夠就走北市教師荒

啪的一聲…王陽明驚傳受傷 澳洲急回台治療痛到爆粗口

反對川普對台晶片課稅 趙美心：台灣是重要民主夥伴

中央社／ 洛杉磯9日專電

傳美國總統川普可能對台灣晶片課徵關稅，民主黨聯邦眾議員趙美心直言，這是錯誤的方向，美國應該加強與台灣的夥伴關係，因為台灣是亞洲重要的民主政體。

趙美心（Judy Chu）今天出席駐洛杉磯台北經濟文化辦事處舉辦的「洛杉磯野火賑災」活動，她頒發感謝狀給經文處和「世界台灣商會聯合總會」，感謝台灣官方與民間合作，共捐100萬美元（約新台幣3300萬元）給美國消防單位。

趙美心現年71歲，是洛杉磯地區選出的華裔聯邦眾議員，經常出席台灣僑胞活動。今天在活動空檔受訪，回答中央社記者提問「這次捐款展現美國與台灣之間的長期友誼，但現在川普政府打算對台灣的半導體產品課徵關稅，請問您有什麼看法？」

趙美心表示：「晶片是當前經濟發展的核心，在拜登政府任內，我們努力增加美國的半導體生產，因為我們需要更多的半導體晶片，我們在這方面與台灣建立了非常良好的合作關係。」

趙美心說：「我認為現在不是對半導體晶片加徵關稅的時間點，這是錯誤的方向，我們應該加強美國與台灣的夥伴關係，以確保半導體晶片的穩定供應。」

台灣是美國長期的盟友、重要的經濟夥伴，趙美心譴責川普政府不僅針對台灣，也包括對加拿大、墨西哥等長期的盟友，用關稅當作談判手段，「一下子宣布實施，一下子又說要撤回」。

趙美心說：「我認為他想要達成某種目的，但他真正的目的是什麼，這正是我們想要弄清楚的。」她認為，美國比以往任何時候都需要和台灣維持良好的夥伴關係，因為台灣是亞洲重要的民主政體。

川普 關稅

延伸閱讀

川普打算周一宣布對所有鋼鋁進口課徵25％關稅

川普：將宣布對所有鋼鋁課徵25％關稅

FT：關稅政策改變全球秩序 川普恐埋下「反美聯盟」種子

陸對美加稅生效精準開火 未來可能逐級加徵

相關新聞

川普又一記關稅重拳：10日起對所有鋼鋁加徵25%關稅 包括加墨中

美國總統川普9日在前往超級盃的空軍一號上表示，當地時間10日起，在現有基礎上對所有進口鋼鐵和鋁材加徵25%關稅，並預計1...

FT：關稅政策改變全球秩序 川普恐埋下「反美聯盟」種子

美國總統川普關稅政策正迅速改變全球秩序，不僅與中國大陸醞釀開打全面貿易戰，也即將以對等關稅瞄準盟友，減少外援也可能弱化美...

川普放話將對鋼品全面課徵關稅 亞洲日韓台首當其衝

美國總統川普放話要對進口鋼鐵課稅，對美國的亞洲盟國影響尤深，顯然數十年緊密關係無助於避免白宮改寫全球貿易規則所帶來的衝擊...

川普打算周一宣布對所有鋼鋁進口課徵25％關稅

美國總統川普表示，他將在周一宣布對所有進口鋼鋁加徵25%的關稅，等於在現有金屬關稅上再提高關稅。川普周日在空軍一號上對記者表示，這些關稅將適用於所有國家這類金屬進口，但他並未具體說明關稅何時生效。

川普祭出對等關稅 不想當箭靶 歐盟、印度擬降稅

美國總統川普計劃本周宣布對各國祭出對等關稅，為避免成為關稅戰箭靶，歐盟和印度都打算調降部分關稅，並採購更多美國商品，加拿...

精準打擊 陸加關稅瞄準川普金主

中國大陸對美加徵反制性關稅十日生效。港媒分析，此次雖僅選擇八十項、約占百分之十二的美國產品加徵關稅，但都是與美國總統川普...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。