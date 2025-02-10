川普打算周一宣布對所有鋼鋁進口課徵25％關稅

美國總統川普表示，他將在周一宣布對所有進口鋼鋁課徵25%的關稅。川普周日在空軍一號上對記者表示，這些關稅將適用於所有國家這類金屬進口，但他並未具體說明關稅何時生效。

川普也表示，他將在本周宣布凡對美國進口課稅的國家實施對等關稅，但這些對等關稅不會在宣布當天立即生效，可能周二或周三宣布，但會在隨後不久開始實施。

川普這次以關稅為武器再次出招。新的鋼鐵關稅可能對美國能源產業產生連鎖影響，從依賴特殊鋼材的風電開發商到石油鑽探商都可能受到波及，因為這些特殊鋼品目前無法在美國製造。

鋼鋁買賣雙方原本以為，任何的關稅會等到3月才可能實施。由於墨西哥和加拿大承諾加強邊境把關，原定於2月1日實施的關稅被川普延後至3月。

目前還不清楚這些關稅是否也適用於墨西哥和加拿大。這兩個國家都是美國金屬的重要供應國。

川普上周對中國大陸商品加徵10%的關稅，而北京方面宣布針對美國進口價值140億美元的商品課徵關稅的反制措施已於本周一自動生效。但相較於川普上次任期內美中兩國你來我往加徵關稅的態勢，陸方這次回應較為謹慎。