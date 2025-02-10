精準打擊 陸加關稅瞄準川普金主

中國大陸對美加徵反制性關稅十日生效。港媒分析，此次雖僅選擇八十項、約占百分之十二的美國產品加徵關稅，但都是與美國總統川普的金主關係較大的項目，對川普衝擊力較強，可謂「精準打擊」。

美國對大陸產品全面加徵百分之十關稅自四日生效後，大陸在第一時間宣布一系列反制措施，其中包含對美國部分商品加徵關稅，其中對煤炭、液化天然氣加徵百分之十五關稅；對原油、農業機械、大排量汽車、皮卡加徵百分之十關稅，共涉及八十項商品，將於十日生效。

香港星島日報昨社評稱，大陸採取強硬姿態迎川普的關稅戰，令中美緊張升級，但經過川普首任中美貿易戰，中方已深明川普性格，中方要令川普「知痛」，才有可能逼使他平等對話，因此中方對川普再次發動關稅戰早有準備。

社評稱，對照川普「一刀切」對大陸商品加稅百分之十，大陸只選擇八十項美國商品加徵關稅，但包括煤炭、天然氣、石油、汽車等項目，與川普金主關係較大、衝擊力較強，可謂精準打擊。這也顯示中方的反擊仍有所保留，其中意涵，一是大陸不反對與川普談判，因此只節制地對約百分之十二美國商品加徵關稅；二是川普未來還會再加大陸商品關稅，大陸「留子彈」回應，例如對川普選民打擊較大的農產品，未列入此次反制。

紐約時報日前指出，大陸的反擊似乎旨在打擊美企，並向川普政府發出警告，同時保留了一些可能對世界兩大經濟體之間的貿易造成更嚴重損害的措施。另有貿易專家表示，大陸保留了豁免關稅的權利，並經過精心設計，可在不造成太大損害的情況下，向川普政府發出訊號。

報導引述凱投宏觀研究人員指，此波報復性加稅中，大陸自美進口的戰略產品沒受關稅影響，比如高端晶片、藥品或航空航天設備。美智庫「莫卡特斯中心」則示警，美國農業很容易受到北京報復。