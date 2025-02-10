川普祭出對等關稅 不想當箭靶 歐盟、印度擬降稅

美國總統川普計劃本周宣布對各國祭出對等關稅，為避免成為關稅戰箭靶，歐盟和印度都打算調降部分關稅，並採購更多美國商品，加拿大則擬尋求美國各州助一臂之力。

美國目前對進口車開徵2.5%關稅，歐洲議會貿易委員會主席朗格向英國金融時報（FT）表示，歐盟願意將進口車關稅稅率從現行的10%，降至與美國相近水準，同時也會提議採購更多美國液化天然氣（LNG）與軍事設備。他說，歐盟能試圖在成本和關稅提高之前，與美方敲定協議。

歐盟希望藉由減少與美貿易順差，避免貿易戰。歐盟官員說，當地汽車業因擔心川普加徵關稅，支持調降關稅。川普已抱怨，歐洲人「不買美國車、不買美國農產品、幾乎什麼都不買，我們卻對歐洲商品照單全收」。

朗格警告，若談判失敗，將祭出新武器，鎖定美國科技與金融業者。歐盟在川普首屆任期時制定「反脅迫工具」法案（ACI），若他國施加經濟壓力改變本國政策時，可派上用場。川普可能會以關稅迫使歐盟放寬對Meta、Google、X平台管制，並減少課稅，歐盟可能會以ACI對付這些科技巨擘。

彭博資訊報導，印度總理莫迪本周與川普會面時，準備商談調降部分進口關稅，並添購更多美國能源和軍事產品。知情官員透露，印度計劃逐步取消2019年起對美國商品開徵的一些關稅，並願與美談判有限度的貿易協定，解決市場准入問題。

加拿大貿易部長伍鳳儀8日表示，美國多州與加國貿易關係深厚，將爭取這些州的支持，來說服川普當局放棄對加國加徵關稅。