加徵關稅只是「開場」？陸反制美國在即 分析：貿易戰恐全面爆發

針對美國總統川普加徵中國進口商品10%關稅，中國宣布10日起對部分美國商品加徵10%至15%作為反制。英國金融時報引述分析人士指出，除非美中10日前能化解關稅爭端，否則兩國可能重新爆發全面性的貿易戰。

川普（Donald Trump）就任美國總統後，先後宣布對哥倫比亞、加拿大、墨西哥、中國加徵10%至25%不等的關稅。但哥、加、墨三國與美方乃至川普本人緊急溝通後，美方便宣布取消加徵關稅，這使得中國成為川普上任後第1個被美國正式加徵關稅的國家，並自4日起生效。

中國則在台北時間4日下午1時過後宣布反制措施，包括對原油、農業機械、大排氣量汽車、皮卡車（Pick-Up）加徵10%關稅，並對煤炭、液化天然氣加徵15%關稅，將自10日起生效；另包括限制鎢等5種稀有元素出口、調查谷歌（Google）是否涉及壟斷，以及將PVH集團、因美納公司（Illumina）列入不可靠實體清單等措施作為反制。

根據報導，中國國際經濟交流中心專家張燕生表示，這可能只是這一階段貿易戰的開始，可能會演變成「非常非常糟糕的情況」。

報導指出，一些分析人士曾預期美中將舉行會談，以避免發生重大貿易爭端。川普先前曾表示，他希望與中國國家主席習近平通話，但在中國宣布反擊後即指自己「不著急」與習近平通話，而加徵關稅只是「開場」，接下來還會有「非常實質性」的措施。

中國專家認為，川普旨在迫使習近平迅速達成協議的震撼性策略，可能會適得其反。理由是川普從宣布到正式加徵關稅只預留了2天，這個時間對習近平來說可能是無法接受的。

中國社科院美國研究所助理研究員馬偉表示，美國的策略是想對中國採取「城下之盟」，但中國不想要這樣的協議。美方必須與中國進行平等的談判，達成平等的協議，而不是先對中國徵收高額關稅，然後再說雙方必須達成協議。

但中國專家認為，美中談判可能會陷入停滯，因為川普要求兩國在其他方面進行合作，例如向俄羅斯施壓停止入侵烏克蘭，或將短視頻平台TikTok的所有權轉讓給美國買家。

川普7日已表示，他下週將公布徵收「對等關稅」的國家名單，但未透露針對哪些國家。

美國亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副所長、貿易專家柯特勒（Wendy Cutler）表示，與加拿大和墨西哥不同的是，中國會打更長遠的博弈，中方最有可能先採取觀望態度，然後再考慮會受到什麼樣的影響再作回應。

幾名專家日前在加州大學聖地牙哥分校和美國外交關係委員會合辦的中國問題論壇上認為，中國更關心的其實是美國的技術出口管制，而不是關稅。理由是，中方認為加徵關稅的大部分費用將由美國消費者支付，且許多中國企業已將部分業務轉移到海外，關稅並不像美方認為的是一種致命武器。