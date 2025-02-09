川普亂局成一大挑戰！面對市場變化 亞洲投資人找到這些避險標的

美國總統川普推動加徵關稅、又經常變卦，成為亞洲基金經理人的一大挑戰：要如何在常受新聞帶動的市場裡，避免任何可能損失。

彭博資訊報導，川普上任三周以來已宣布諸多措施，瞄準的國家從加拿大、墨西哥到中國大陸，並已造成美國公債、石油和比特幣等金融資產價格振盪，也讓根據長期基本面來挑選投資的策略鎩羽。

為因應這種波動，亞洲投資人正在尋找相對不受全球貿易摩擦加劇所衝擊的資產，包括中國大陸擁有DeepSeek題材的「隱藏祕寶」、新加坡和澳洲的高收益綠股票、內需市場龐大的國家，以及印度政府公債。

DeepSeek題材

其中一個被降低對川普關稅曝險的領域，就是與中國大陸人工智慧（AI）新創公司DeepSeek有關的中國大陸科技廠商。

在DeepSeek R1 AI模型贏得德意志銀行和滙豐控股等銀行分析師好評後，樂觀情緒帶動追蹤香港恆生科技指數7日進入技術性牛市。星展銀行資深投資策略師Joanne Goh表示，陸股近幾年來都難以交易，但「隱藏許多寶石」，「因為DeepSeek，我們看到大量關注重回中國大陸的科技實力」。

高配息股票

另一個有望在目前高波動環境提供避風港的領域，是擁有高配息紀錄的公司。一個追蹤這些廠商的指數過去一年來的報酬率達15%，高於一籃子亞洲股票同期的12%漲幅。

駿利亨德森投資公司（Janus Henderson Investors）駐新加坡資產組合經理人Sat Duhra說，在當前的波動環境下，青睞新加坡和澳洲等高收益率、品質更高且標的更多元的市場，他也看好高收益率的中國大陸國營企業，因為可能被北京當局要求提高股東報酬。

內需大國

資金經理人表示，另一個降低關稅風險的策略，是投資國內市場相對龐大、對出口依賴度較低的國家。

Straits資產管理公司執行長Manish Bhargava表示，印度和印尼都擁有龐大的內需市場，「成長策略較少與國際貿易起伏相關，可望更具韌性。」他說，印度提供「吸引人的機會」，因為政府正優先發展基礎建設，代表對外部貿易發展有緩衝空間。

世界銀行數據顯示，印度2023年的出口占國內生產毛額（GDP）比率為21.9%，印尼為21.8%，低於全球整體的29.3%，更低於新加坡等貿易大國的逾170%。

印度政府公債

印度還有另一個可望免於全球貿易衝突加劇的資產類別：政府公債。

宏利投資管理日本以外亞洲固定收益投資長Murray Collis表示，印度公債中期似乎具吸引力，因為經濟基本面強勁且實質殖利率誘人。同時，美國也「較不可能會對印度實施關稅」，因為相較於一些亞洲國家，印度對美國的貿易順差較小。彭博彙整數據顯示，去年印度開放外資買賣的公債報酬率為6.8%，高於整體新興市場債券的2%。