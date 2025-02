「美台關係迎全新時代」川普喊對台晶片課關稅 加州共和黨主席：談判手段

加州共和黨主席派特森今天在舊金山灣區台灣商會年會演說指出,川普第二任期,美台關係將有全新時代。針對川普可能對台灣晶片課徵100%關稅,她說,川普會用盡各種方式確保美國地位,關稅也是談判的一種手段。

派特森(Jessica Millan Patterson)2019年當選加州共和黨主席,成為首位擔任此要職的千禧世代及拉丁裔女性,她上任時,共和黨在加州為第三大黨,在她任內,加州共和黨登記選民增加了100萬人。今天現場,有不少支持共和黨的台裔美國人出席。

一席俐落套裝亮相,派特森以「川普政府下的美台關係前景」為題發表演說。她表示,隨著美國進入川普第二任期,「我們與台灣人民間長久且深厚的關係將迎來全新的時代」。

她演說強調,美國將持續與台灣這個亞洲深具活力的民主國家維持友好關係。

她說,川普第一任期已展現出對美台關係的重視,派遣官員訪台、對台軍售,雖然她不會搶在川普之前對他的第二任期優先事項發表評論,但美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)曾表示,川普將延續第一任期做法,「那就是繼續支持台灣」。

派特森並指出,安全合作外,台灣是美國及加州極為重要的經濟夥伴。美國自台灣進口科技和設備產品,台灣是全球高科技產業的領導者,半導體晶片產量居世界之冠。

派特森發表演說的時間點正值川普政府可能對台灣半導體課徵100%關稅之際。

針對關稅議題,中央社記者在場外提問是否能有溝通管道及空間,派特森表示,川普必然會運用所有可行工具,確保美國處於最強而有力的地位,她再次強調,不會搶在川普之前對他的任何決策發表意見,「但這確實是他談判過程中使用的手段之一」。

她說,美國政府要讓製造業全面回流,將製造業工作機會帶回美國,這是重要任務。

派特森表示,川普很不一樣的地方是他的不可預測性,他是「交易的藝術」(Trump: The Art of the Deal)這本書的作者,讓人摸不透是他的策略;儘管盧比歐曾表示,川普在台灣議題上會延續第一任期的做法,但最終的決策者仍是川普。