川普威脅對歐盟征收關稅…恐加劇美歐關係緊張？未來何去何從

周日晚間，美國總統川普批評歐盟，稱他們的所作所為「令人憎惡」。歐洲人沒有購買美國的汽車或農產品，事實上，他們「幾乎什麼都沒買」。

這位美國總統指的是美國和歐盟之間的貿易逆差，他將這一逆差估算為3500億美元。歐盟方面迅速對這些數字進行分析。歐盟表示，包括服務貿易在內的逆差約為500億歐元。歐盟貿易委員塞夫科維奇（Maroš Šefčovič）在本周發布的一份聲明鐘解釋說，這相當於歐盟與美國每年1.5萬億歐元貿易額的3%。

歐盟國家信心應對關稅威脅

針對華盛頓近日威脅對歐盟征收關稅的言論，歐盟各國領導人表現出了團結和自信的態度。川普此前宣布對中國、加拿大和墨西哥征收關稅，但後來暫停了對墨西哥和加拿大的關稅，暫停期限為一個月。

德國總理蕭茲強調，如果關稅政策導致商品和服務交流受阻，這對美國和歐洲都是不利的。但他同時也明確表示，作為一個強大的經濟體，歐盟有能力採取對等措施予以回應。

盧森堡總理弗裡登（Luc Frieden）做出了更加明確的回應：「如果有人想打貿易戰，那就來吧。」兩位政府首腦都強調，他們重視良好的跨大西洋關係和合作。

智庫雅克·德洛爾中心的政治分析師萊赫特哈默（Arthur Leichthammer）認為，歐盟從根本上需要美國，例如在支持烏克蘭方面，同時美國也是歐盟重要的一塊市場。對於歐洲的防務，核保護傘、北約的集體防衛保障以及與美國的軍事合作都至關重要。這些依賴關係可能使得歐盟在面對美國時很難表現出強硬立場。然而，他強調，在關稅問題上，歐盟需要對川普採取一種可信且共同一致的威懾政策。他告訴德國之聲，歐盟各國首腦本周就此發出了重要的政治信號。

歐盟希望在防務方面更加獨立

川普已經為未來幾年北約內部的合作定下了基調。按照他的想法，盟國未來的國防開支應佔國內生產總值GDP的5％，而不是目前的2％。然而，目前，意大利、比利時和西班牙等七個歐盟國家還沒達到 2% 目標。

歐盟及成員國目前正在尋找提高國防獨立性、應變能力和效率的途徑。為此，特別需要加強國防工業，聯合采購武器系統。此外還需要更多的資金流入國防領域。歐委會預計，在未來十年內，歐洲需要約5000億歐元的額外國防投資。

歐盟委員會希望在今年 3 月前提出一項戰略，歐盟各國首腦將在 6 月進行討論。目前，最大的不確定因素是新增資金從何而來。一些國家，如波蘭或波羅的海國家，對共同舉債進行國防投資持開放態度，而另一些國家，特別是德國則反對這些提議。

另外，是否讓歐洲投資銀行（European Investment Bank， EIB）更多參與國防項目也在討論之中。事實上，EIB從2024年可以更廣泛地投資兩用產品（Dual-Use Goods），即既可用於民用也可用於軍事用途的產品，例如直升機和無人機等。

軍售可安撫美國？

政治分析師萊赫特哈默表示，盡管如此，面對當前的依賴關係時，歐盟須接近華盛頓。要與川普能夠做成「交易」。他認為有三個領域適合進行交易：購買美國的液化氣、在中國問題上的更多合作，以及購買美國的武器。

這些是否能避免美國對歐盟產品征收關稅的問題在布魯塞爾討論已久。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）表示，歐盟應對美國提出一個具有吸引力的提議。然而，政治分析師萊赫特哈默告訴德國之聲，從美國購買軍備可能招致法國的反對。因為巴黎反對將歐洲軍費用於非歐洲供應商。

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