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川普：對多國徵對等關稅

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導
美國總統川普（右）和日相石破茂（左）七日（台灣時間八日）在白宮會談前，兩人握手微笑。（美聯社）
美國總統川普（右）和日相石破茂（左）七日（台灣時間八日）在白宮會談前，兩人握手微笑。（美聯社）

美國總統川普與日本首相石破茂七日在華府首度舉行峰會，川普在共同記者會表示，下周（見報時為本周）將宣布對多國開徵對等關稅，使美國與其他國家得到平等對待。川普未直接透露會受到影響的國家，但道瓊子公司「市場觀察」網站報導，川普可能鎖定對美享有較大貿易逆差的國家，可能目標包括中國、印度和台灣等美國貿易夥伴。

川石會 重申台海和平穩定

川普與石破茂舉行峰會，會後舉行記者會，並發布聯合聲明，批評中國在東海、南海的行徑，並重申維持台海和平穩定重要，是國際社會安全繁榮的一項不可或缺要素。

川普無預警在前述記者會提到，「我下周將宣布這項對等貿易（關稅），好讓我們（美國）與他國都受到平等待遇，我們沒要更多、但也不要更少」。

川普可能10日或11日宣布

川普表示，對等關稅可能會取代在競選期間提出的經濟核心政策，即對美國進口的所有商品徵收高達百分之十或百分之廿的普遍關稅，他傾向實施對等稅，意指凡對美國進口產品課徵高關稅的國家，美國也對其出口產品課以對等的關稅。

川普說，很可能十或十一日開會並宣布，屆時很可能有記者會。他當著日相石破茂的面指稱，「（外國）他們對我們收費，我們就對他們收費」。

對等關稅是川普第一任和去年總統選戰時的一項關鍵議題，也是華府智庫傳統基金會「二○二五計畫」的一部分，該部分由川普去年十二月任命的高級貿易與製造顧問納瓦羅撰寫。根據納瓦羅對該計畫的分析，對美國而言，頭號優先開徵對等關稅的國家應是中國和印度，這兩國位於「紅區」。

歐盟、泰、台、越 列為黃區

其次，是「黃區」的歐盟、泰國、台灣及越南，這些國家都對美享有非常大的貿易順差；第三層目標則是日本與馬來西亞。納瓦羅也是川普第一任的白宮貿易顧問，「市場觀察」報導指稱，納瓦羅已建議優先針對從中國到大馬這八個貿易夥伴。

納瓦羅在計畫裡寫道，若川普第一任二○一九年呼籲的一項措施「美國對等貿易法案」得以實施，那川普很可能必須優先與哪些國家談判，可能的目標是那些對美國享有較大貿易順差，並徵收較高關稅的國家或超國家組織。

川普在前年六月、即在野時重申支持對等關稅，他在造勢活動影片中直言，若印、中或任何其他國家對美製商品課百分之百或兩百的關稅，「那我們將對他們課一模一樣的關稅」，以牙還牙、以眼還眼，以關稅還關稅、完全相同。

經長：各種情況都有準備

針對川普要徵收對等關稅，經濟部長郭智輝昨天表示，各種可能的情況都有準備，但現在尚無法透露，目前已派出次長等高層官員，前往美國華府，與川普周邊人士溝通。

川普 關稅

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