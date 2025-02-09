川普：本周對多國祭「對等關稅」 未點名打擊國家

美國總統川普7日表示，計劃本周一或周二宣布對許多國家祭出對等關稅，使美國與其他國家得到平等對待。路透和彭博形容，這意味美國對經濟合作夥伴發動的貿易戰又一次重大升級。

川普是在與到訪美國的日本首相石破茂會面期間，宣布課徵對等關稅的計畫。川普未點名關稅將打擊哪些國家，但暗示影響範圍廣泛，這項努力或許也有助於解決美國預算問題。川普和高層顧問曾表示，打算藉調高外國進口關稅，協助支應延長川普2017年減稅政策的成本。

川普說：「我下周會宣布對等貿易相關事宜，好讓我們和其他國家獲得同等待遇。我們不想占便宜，但也不希望吃虧。」

川普「對等關稅」施政重點

在宣布將祭出對等關稅後，川普同日稍晚在白宮舉行記者會，暗示對等關稅可能取代10%至20%的全面進口關稅計畫。另外，川普也強調汽車關稅仍在考慮範圍，儘管媒體稍早報導白宮正權衡豁免汽車關稅的可能性。

歐盟對汽車進口課徵的關稅是10%，川普長期以來一直抱怨這項關稅遠高於美國課徵的2.5%稅率。不過，針對貨卡這項底特律汽車製造商通用汽車、福特和Stellantis美國事業獲利金雞母，美國目前課徵的關稅則達到25%。

推動對等關稅一直是川普和一些高層顧問追求的目標，川普競選美國總統時曾承諾推動立法，讓自己能以「一模一樣的關稅稅率」打擊對美國製商品課稅的國家。川普特別把矛頭指向歐盟最低標準稅率為15%增值稅，上周一向記者抱怨稅率「高得離譜」。

儘管加拿大和墨西哥僅就消除川普邊境安全憂慮做出薄弱承諾，川普對加、墨兩國祭出的25%關稅仍延後實施，引發川普是否願意兌現威脅的質疑。川普對中國大陸祭出的10%關稅未延後實施，但對價格較低、直接寄給消費者商品課徵關稅的計畫已暫停，原因是美國政府仍在研究如何落實這些調整。

世界貿易組織（WTO）數據顯示，美國貿易加權平均關稅稅率約2.2%；相較下，印度的稅率達12%，巴西為6.7%，越南和歐盟國家分別是5.1%及2.7%。