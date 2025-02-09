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川普將祭「對等關稅」 紐時：貿易戰將擴大

聯合報／ 編譯茅毅俞仲慈／綜合報導

美國總統川普七日突宣布將使出「對等關稅」手段。紐約時報八日報導指出，此舉顯示川普準備擴大他自一月廿日就任以來發動的貿易戰，並又一次反映出他願意廣泛而且不留情地揮出關稅大刀。

川普此前就揚言對美國的貿易逆差來源國一律課百分之十或百分之廿的進口關稅，並強調徵關稅是唯一的公平做法。他說「這些國家收費、我們也收費，這沒有兩樣，我正朝這方向前進」。

三位知情人士對路透披露六日在白宮召開的預算討論會，川普及幾位首席助理向共和黨籍國會議員說，對外國輸美商品課高關稅，有助延長川普第一任二○一七年實施的減稅政策，以填補減稅帶來的國庫收入減少。有預算分析師認為，高關稅能為美國債務挹注數兆美元。

川普 關稅

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