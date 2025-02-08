改了又改？美暫恢復陸小包裹「最低限度」免稅政策

白宮7日發佈的一項命令，美國將暫時允許來自大陸的小包裹繼續免關稅進入美國，直到美國商務部長認為「適當的體系落實到位，可全面和快速受理和徵收關稅收入」為止。有分析認為，停止「最低限度」免稅政策將可能是由美國消費者承擔主要成本。

美國總統川普日前簽署新的行政命令《徵收關稅以解決中華人民共和國合成阿片類藥物供應鏈問題》，除對大陸產品額外徵收10%關稅，還停止了小額包裹「最低限度」免稅政策，該政策讓進口包裹低於800美元以下的包裹免徵收關稅，也讓大陸跨境電商平台如Temu和Shein能夠以低價商品席捲美國市場。

根據美國之音和法新社報導，美國官員指出，涉及「小額豁免」的發貨量激增，其關鍵因素是Shein和Temu(的發展壯大。但是「小額豁免」的措施有可能對從這兩家公司寄入美國的包裹造成重大延誤。

白宮在7日發布川普新的行政命令《修訂解決中華人民共和國合成阿片類藥物供應鏈問題的關稅》，對2月1日宣佈的規則進行更新。新的命令指出，免稅待遇可以持續下去，直到美國商務部長認為「適當的體系落實到位，可全面和快速受理和徵收關稅收入」為止。

據美國海關和邊境保衛局數據，過去十年中，最低限度關稅豁免貨物數量呈指數增長，2023財年的貨物數超過十億件，2024財年攀升至超過13.6億件。美國相關調查單位過去均指出，Temu和Shein利用最低限度條款，向美國出口貨物，避免了關稅和海關檢查。

分析人士已表示，堵住這一貿易漏洞的措施有可能打亂Shein和Temu的商業模式，而消費者可能要承擔主要成本。在通貨膨脹幾乎削弱各個地方的家庭購買力之際，這兩家平台都號稱擁有大量的超廉價產品可供選擇。