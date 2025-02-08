川普的對等關稅將衝擊哪些國家？中印最危險 台灣也恐入列

美國總統川普7日在與日本首相石破茂舉行的聯合記者會上表示，計畫下周宣布徵收對等關稅，目前尚不清楚哪些國家將受到衝擊，但分析指出，川普可能鎖定對美國存在較大貿易逆差且徵收相對高關稅的國家。

川普表示，可能會在下周一（10日）或周二 （11日）召開會議，宣布有關對等關稅的消息，也可能召開記者會。稱其他國家向美國收費，美國也要向他們收費。

MarketWatch報導，對等關稅是川普第一任期和2024年總統競選中的關鍵議題，也是美國傳統基金會「2025 計畫」（Project 2025）倡議的一部分，該計畫由納瓦羅（Peter Navarro）撰寫，納瓦羅目前擔任總統的貿易和製造業高階顧問，曾在第一屆川普政府任職。

納瓦羅寫道，如果川普在2019年呼籲的一項措施——《美國對等貿易法》得以實施，川普很可能必須優先考慮與哪些國家進行談判，而可能的目標將是「那些對美國存在較大貿易逆差且徵收相對高關稅的國家」。

根據納瓦羅對「2025 計畫」的分析，最優先考慮的國家應該是中國和印度，第二級目標是歐盟、泰國、台灣和越南，第三級目標則是日本和馬來西亞。

美國商務部數據顯示，截至2024年11月，美國前10大貿易逆差來源國分別是中國、墨西哥、越南、愛爾蘭、德國、台灣、日本、南韓、加拿大和泰國。

川普曾在2023年6月時重申對等貿易措施的支持，「如果印度、中國或任何其他國家對美國製造的商品徵收100%或200%的關稅，我們將對他們徵收同樣的關稅。以牙還牙，以關稅還關稅，稅率完全相同。」

該競選公告還指出，2019年哈佛大學╱哈里斯（Harvard CAPS/Harris Poll）的民調顯示，對等關稅得到91%的保守派和75%的民主黨人支持。

經濟學家警告，在美國人已對物價上漲感到沮喪之際，川普對多國祭出的新關稅措施將加劇通膨。關稅支持聯盟則認為關稅是「重建美國工業基礎、促進長期經濟成長和減少對外國進口依賴的重要工具」。