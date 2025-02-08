快訊

中職／把哥哥當偶像！陳子豪21歲表弟賴丁誌「車禍離世」 高中曾敲林昱珉再見安

美國8天內第3起重大空難！阿拉斯加小飛機確認墜毀海冰 10人全罹難

川普的對等關稅將衝擊哪些國家？中印最危險 台灣也恐入列

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普表示將於下周宣布對等關稅細節。歐新社
美國總統川普表示將於下周宣布對等關稅細節。歐新社

美國總統川普7日在與日本首相石破茂舉行的聯合記者會上表示，計畫下周宣布徵收對等關稅，目前尚不清楚哪些國家將受到衝擊，但分析指出，川普可能鎖定對美國存在較大貿易逆差且徵收相對高關稅的國家。

川普表示，可能會在下周一（10日）或周二 （11日）召開會議，宣布有關對等關稅的消息，也可能召開記者會。稱其他國家向美國收費，美國也要向他們收費。

MarketWatch報導，對等關稅是川普第一任期和2024年總統競選中的關鍵議題，也是美國傳統基金會「2025 計畫」（Project 2025）倡議的一部分，該計畫由納瓦羅（Peter Navarro）撰寫，納瓦羅目前擔任總統的貿易和製造業高階顧問，曾在第一屆川普政府任職。

納瓦羅寫道，如果川普在2019年呼籲的一項措施——《美國對等貿易法》得以實施，川普很可能必須優先考慮與哪些國家進行談判，而可能的目標將是「那些對美國存在較大貿易逆差且徵收相對高關稅的國家」。

根據納瓦羅對「2025 計畫」的分析，最優先考慮的國家應該是中國和印度，第二級目標是歐盟、泰國、台灣和越南，第三級目標則是日本和馬來西亞。

美國商務部數據顯示，截至2024年11月，美國前10大貿易逆差來源國分別是中國、墨西哥、越南、愛爾蘭、德國、台灣、日本、南韓、加拿大和泰國。

川普曾在2023年6月時重申對等貿易措施的支持，「如果印度、中國或任何其他國家對美國製造的商品徵收100%或200%的關稅，我們將對他們徵收同樣的關稅。以牙還牙，以關稅還關稅，稅率完全相同。」

該競選公告還指出，2019年哈佛大學╱哈里斯（Harvard CAPS/Harris Poll）的民調顯示，對等關稅得到91%的保守派和75%的民主黨人支持。

經濟學家警告，在美國人已對物價上漲感到沮喪之際，川普對多國祭出的新關稅措施將加劇通膨。關稅支持聯盟則認為關稅是「重建美國工業基礎、促進長期經濟成長和減少對外國進口依賴的重要工具」。

川普 關稅

延伸閱讀

川普暫停廢止中國低價包裹免稅的命令 直到商務部能讓廢止令有效運作

川普行政命令踩煞車 中國電商暫可享小額包裹豁免

79國連署反川普制裁國際刑事法院 義大利未簽引關注

川普會石破茂 美日同意加強合作反擊中國經濟侵略

相關新聞

川普的對等關稅將衝擊哪些國家？中印最危險 台灣也恐入列

美國總統川普7日在與日本首相石破茂舉行的聯合記者會上表示，計畫下周宣布徵收對等關稅，目前尚不清楚哪些國家將受到衝擊，但分...

川普下周將對多國宣布對等關稅！強調日美關係友好 免施懲罰性關稅

美國總統川普7日與來訪的日本首相石破茂會談後指出，計畫下周宣布針對多個國家徵收對等關稅，使美國與其他國家得到平等對待。並...

川普行政命令踩煞車 中國電商暫可享小額包裹豁免

川普日前取消中國價值800美元以下的商品輸入美國可免徵關稅的條款，衝擊Temu和Shein等廉價中國電商。他今天簽行政命...

陸官媒：商務部3箭反制美 只是開始

美國總統川普上任後對大陸加徵關稅，引起大陸反制，雙方爆發新一輪貿易戰，目前大陸商務部已經公布三項反制舉措，中共官媒稱，「...

美準貿易代表：檢討大陸最惠國待遇

美國總統川普去年十一月提名的美國貿易代表葛里爾六日說，將運用貿易政策確保美國國安中的經濟安全，也需進一步研究普徵關稅對美...

Fed估算 川普關稅推升美國通膨率0.8%

聯準會（Fed）許多決策官員都審慎表示，政策不確定性可能阻礙降息之際，波士頓聯邦準備銀行最新發布的研究報告估算，美國總統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。