川普下周將對多國宣布對等關稅！強調日美關係友好 免施懲罰性關稅

美國總統川普7日與來訪的日本首相石破茂會談後指出，計畫下周宣布針對多個國家徵收對等關稅，使美國與其他國家得到平等對待。並指希望大幅削減美國對日本的貿易逆差，雖未排除對日本徵收關稅的可能性，但相信這個問題可以在不採取懲罰性行動的情況下解決。

路透、彭博資訊報導，川普7日在橢圓辦公室對記者說，計畫下周公布對等關稅，使美國與其他國家得到平等對待，「我們不想多也不想少」，稱預計下周一或周二就此召開會議。

川普7日在聯合記者會表示，互惠關稅可能會取代他在競選期間提出的經濟核心政策，即對美國進口的所有商品徵收高達10％或20％的普遍關稅，他表示，傾向實施互惠稅，意指凡對美國進口產品課徵高關稅的國家，美國亦對其出口產品課以對等的關稅。

川普說，「我認為這是唯一公平的做法。這樣就不會有人受傷。他們向我們收費。我們向他們收費。 這是一樣的。我似乎更傾向於這種方式，而不是採用固定費用或關稅。」

川普未透露哪些國家會受影響，但認為措施有助解決美國的預算問題。川普還說，正考慮針對汽車徵收關稅。報導指出，川普的對等關稅措施針對歐盟。受消息拖累，歐元跌0.5%。

此外，美聯社報導，川普表示，與石破茂同意加強合作，反擊中國經濟侵略，並希望削減美國對日本的貿易逆差，相信這個問題可以在不採取懲罰性行動的情況下解決，強調日美關係非常好，日本亦希望公平。美國對日本的貿易逆差達680億美元。

石破茂在聯合記者會則拒絕回應如果美國加徵關稅，日本是否會報復。

川普還稱，日本製鐵放棄以141億美元，收購美國鋼鐵，改為投資在這間公司，他將會進行調解及仲裁。美國前總統拜登上月離任前阻止日本製鐵收購美國鋼鐵。兩間公司都提出訴訟，尋求恢復交易。