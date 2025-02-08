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陸官媒：商務部3箭反制美 只是開始

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
針對美國加徵關稅，大陸商務部連日來有好幾項措施，官媒指這只是「開始」。（美聯社）
針對美國加徵關稅，大陸商務部連日來有好幾項措施，官媒指這只是「開始」。（美聯社）

美國總統川普上任後對大陸加徵關稅，引起大陸反制，雙方爆發新一輪貿易戰，目前大陸商務部已經公布三項反制舉措，中共官媒稱，「商務部三箭連發，是中國絕不接受打壓的決心，而這只是行動開始」。

美國總統川普對中國進口貨品加徵百分之十稅率後，大陸商務部四日推出三項舉措，包括將美國ＰＶＨ集團、因美納公司列入不可靠實體清單；向世貿組織就美國加稅提起訴訟；對鎢、碲、鉍、鉬、銦相關戰略物項實施出口管制。

央視旗下「玉淵譚天」六日深夜刊出一篇文章，針對大陸商務部的三項舉措，援引「專業人士」說法提到，大陸最近的一系列行動，多元且立體。文章指，「這些行動充分說明，這場博弈不單單是關稅的博弈，這些行動，可能只是開始」。

文章引述專家稱，將美國兩家企業列入不可靠實體清單，完全是大陸政府在依法捍衛自身企業的合法利益，捍衛正常的市場經濟秩序。文章還指出，「這兩家美國實體，一定會為自己的行為買單」。

向世貿組織提起訴訟部分，文章稱，「在目前情況下，很難期望世貿組織能夠做出一個生效裁決」，但還是要在多邊平台上揭示美方單邊主義行為的非法性和惡劣性質，從道義上打擊美國政府的貿易保護主義行徑。

實施出口管制的稀有金屬類別最相關的就是高科技產業和軍事應用。大陸商務部研究院學位委員會委員白明指，為了更好履行防擴散等國際義務以及保障全球產業鏈供應鏈安全穩定，大陸有責任和義務，進一步擴大針對稀有金屬的監管範圍，更多了解和掌握這些稀有金屬相關物項的用途。

文章最終表示，無論是法律戰、出口管制措施，還是不可靠實體清單機制在經濟領域的應用，這些行動，都是大陸維護自身利益的手段。「這些行動背後，是中國絕不接受打壓的決心」。

大陸商務部 川普 關稅

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