美準貿易代表：檢討大陸最惠國待遇

美國總統川普去年十一月提名的美國貿易代表葛里爾六日說，將運用貿易政策確保美國國安中的經濟安全，也需進一步研究普徵關稅對美國貿易逆差的影響。他並有意與國會合作，重新審視美國給予中國大陸的永久正常貿易關係（ＰＮＴＲ，俗稱最惠國待遇）地位。

葛里爾也提醒，其他國家對美國採取的報復措施若傷及美國公司，美方將不會容忍，並重申川普在貿易政策上的對抗做法。

葛里爾出席聯邦參議院財委會對他的人事聽證會時說，川普在去年總統選戰時矢言對進口品普徵至少百分之十的關稅，也在一月廿日就任當天簽署貿易備忘錄，以研究他普徵關稅的競選支票，要求在四月一日前提交報告。

在美中貿易關係上，葛里爾直言有必要加以平衡。這不僅要降低中國對美關稅，還需減少非關稅貿易障礙。在川普貿易備忘錄的要求下，他將評估中國未遵循的川普第一任美中二○二○年第一階段貿易協議領域並執行。不過，仍不排除美中建立健全經濟關係的可能性，前提是美國出口商和生產商能得到公平的市場准入權。

葛里爾在川普第一任曾參與前述第一階段貿易協議的談判。當時中方承諾在二○二○及二一年至少加購二千億美元（約台幣六兆元）的美國商品和勞務。但新冠肺炎疫情後，中國迄未達標。

葛里爾指稱，在確保引領強健國安的經濟安全時，貿易政策能扮演要角，若美國沒有強大的製造業基礎與創新經濟，就幾乎沒有硬實力能嚇阻衝突並保護美國人民。

葛里爾說，研究將審查美國在商品貿易上逆差擴大的影響，「普徵關稅是研究主題，評估能否扭轉貿易逆差」。其立場和川普第一任的美國貿易代表賴海哲類似，希望縮小與貿易夥伴逆差。