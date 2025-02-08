Fed估算 川普關稅推升美國通膨率0.8%

聯準會（Fed）許多決策官員都審慎表示，政策不確定性可能阻礙降息之際，波士頓聯邦準備銀行最新發布的研究報告估算，美國總統川普目前對加墨中加徵關稅的計畫，可能推升美國通膨率0.8個百分點，使市場益加關注Fed主席下周到國會作證時的相關評論。

波士頓聯準銀行6日公布的報告指出，川普要對來自加拿大和墨西哥的產品徵收25%的關稅、對中國大陸輸美產品加徵10%關稅，將使Fed偏好的通膨指標、也就是個人消費支出（PCE）平減指數升高0.8個百分點。美國去年12月PCE平減指數年升2.6%，仍高於Fed的2%目標，川普加徵關稅措施可能讓Fed更頭痛。

報告評估川普關稅推升通膨影響的假設，是大陸、加拿大及墨西哥關稅稅率如期在2月提高，但對大陸關稅措施已上路，加墨關稅則延後一個月，目前還不清楚接下來的發展。

Fed也宣布，鮑爾預定在美東時間11日上午10時（台灣時間11日晚間11時）前往聯邦參議院銀行委員會作證，隔天出席眾院金融服務委員會聽證會，這是他去年7月以來首度接受國會議員提問。市場將密切關注鮑爾對川普關稅政策影響通膨的評論。

SGH總體顧問公司首席美國經濟學家戴伊（Tim Duy）指出，Fed官員過去這一周的發言倒是明顯一致呼應鮑爾的看法。

今年有決策投票權的芝加哥聯準銀行總裁古斯比表示，財政政策不確定性可能導致降息次數減少。他重申，隨聯邦資金利率接近中性水準，放慢降息速度有其道理。但他仍預計利率會在未來12-18個月內下降。

今年沒有投票權的達拉斯聯準銀行總裁蘿根也說，只要勞動市場沒有趨軟，即使通膨降至接近2%目標，她也準備在「很長一段時間內」按兵不動。