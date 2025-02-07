美國對香港產品加徵關稅 港府向世貿申訴「單獨關稅地區」

針對美國宣布對香港產品加徵一成關稅，香港當局決定就此向世界貿易組織（WTO）提出申訴。

港府就此發表聲明，指美國的做法嚴重違反世貿組織規則，並無視香港根據基本法第116條及獲世貿組織肯定作為單獨關稅地區的地位。

港府發言人說：「特區政府將根據世貿組織爭端解決機制，就美方的無理措施正式啓動程序，以捍衛我們的合法權益。」

發言人並說，香港一直是以規則為本的多邊貿易制度的堅定支持者，港府對美方的做法表達強烈不滿，敦促美方立即糾正錯誤行為。

美國方面日前公布對進口中國貨品加徵10%關稅，這項措施同時適用於香港。