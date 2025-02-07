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取消大陸「小額包裹豁免」 美國消費者被要求支付關稅

中央社／ 台北7日電
美國對大陸進口產品加徵10%關稅措施當地時間4日生效，其中一項關鍵措施是取消800美元以下商品「小額豁免」條款。 歐新社
美國對大陸進口產品加徵10%關稅措施當地時間4日生效，其中一項關鍵措施是取消800美元以下商品「小額豁免」條款。 歐新社

隨著對中國進口產品加徵10%關稅措施生效，同時取消中國包裹「小額豁免」條款，已有美國消費者表示，收到快遞公司要求，為來自中國的包裹支付關稅及關稅處理費。

美國對中國進口產品加徵10%關稅措施當地時間4日生效，其中一項關鍵措施是取消800美元以下商品「小額豁免」（de minimis exemption）條款，使中國包裹除了被課徵現有關稅，也將新增一筆10%關稅。

路透社6日報導，美國消費者如今必須為從中國直送的小額包裹支付關稅，包括那些在政策改變前已經在運送途中的商品。

美國一名消費者瑞德（Clint Reid）收到DHL的電子郵件，要求他支付39.07美元，否則他從Shein購買含洋裝、毛衣在內的16件商品，總價197美元的訂單將被退回。

這筆費用包括20.76美元的進口關稅、1.31美元的監管費用，以及17美元的關稅處理費。

DHL向路透社表示，其在通關流程中制定了一套標準化的費用和手續費。這些費用是關稅以外的。

航運專家透露，UPS、FedEx和DHL等國際物流公司都已建立徵收關稅的系統，沒有這一系統的其他航空貨運服務可能更容易受到延誤。

報導指出，隨著收到關稅帳單的簡訊和電子郵件，美國消費者開始意識到川普的貿易和關稅政策如何直接影響他們的生活以及錢包。

供應鏈管理公司「飛協博」（Flexport）副總裁哈特（Bernie Hart）表示，有部分賣家選擇短期內自行吸收關稅。

以澳洲時尚服裝品牌I.AM.GIA為例，其官網公告，美國消費者將被要求透過快遞公司支付關稅，自7日起成立的訂單，關稅將包含在價格中，並透過輕微調整價格和運費門檻部分抵銷。

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