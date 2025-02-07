嚇不倒習近平！反擊川普關稅貿易戰 學者曝大陸背後更大盤算

面對美國總統川普的關稅戰，學者孫韻分析，中國會試著將美方壓力化為對自身有利的做法，譬如推進改革、強化與美國盟友的關係。而且經歷「川普1.0」後，中國領導人不易再受驚嚇，還會將川普第2任期的作為視為施展自身影響力的機會。

「外交事務」（Foreign Affairs）期刊6日刊出美國智庫史汀生中心（The Stimson Center）中國項目主任孫韻的文章，談中國在川普第二任期對貿易戰的應對。

美國已宣布對中國所有輸美產品額外再加徵10%的關稅，中國也採取對部分美國商品加稅等措施回應。

孫韻說，由於中國對美國龐大的貿易順差，北京自知在貿易戰中無法完全對等反擊華盛頓，因此其應對就不只是貿易戰的戰術。過去3個月，北京努力穩住國內經濟，並暗中為對外關係鋪路。

孫韻說，中國回應美國貿易戰的工具包括關稅、出口管制、制裁美企、貨幣貶值等，採取的措施會視川普的決定而定。不像在川普第一任期時有那樣大的反應，這次北京還有更大的戰略考量。

她認為，中國最終希望把川普的政策轉為對己有利，藉著這場美方發起的貿易戰去統整國內不同利益團體進行有意義的改革，並且和美國的盟友連結，強化自身在全球貿易中的位置。

孫韻還說，有了川普第一任期時的交手經驗，北京的決策者對於美方威脅高關稅以及深化美台關係都會嚴肅看待。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，美中關係快速惡化，中國領導人很自然認為已看過最糟的情況，川普政策帶來的震驚效果已經消失。

過去8年，中國學習應對並消化川普政策帶來的負面影響，像是與「全球南方」強化夥伴關係。

孫韻說，北京相信它可以忍受美國總統帶來的動盪，當然這也有些一廂情願，因為當前中國經濟不穩，產能過剩及出口增加的問題引發多國反彈。關鍵是中國經濟前景不明，她指出，不管美國有沒有做什麼，中國的經濟在政府的積極干預下還看不到反轉。

文章提到，中國領導人在經濟承壓的情況下，依然自信川普這4年任期不可能會讓中國進入全然的危機，他們還預期川普若按照現行已公布的貿易和領土擴張政策來走，美國的信用和全球領導地位會受到嚴重損害，所以川普的第二任期反而是中國擴大影響力的機會。

從這個觀點來看，美中之間的競爭其實牽涉到更大的進程，也就是中國取代美國成為領導世界的強權。孫韻說，「北京認為華盛頓的政策會消解自身作為全球霸主的根基，即使過程中會造成其他國家的動盪。中國的當務之急只是要度過難關」。