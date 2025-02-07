執行關稅政策關鍵人物 美貿易代表人選稱普遍關稅值得研究

美國總統川普提名的貿易代表人選葛里爾（Jamieson Greer）今天在國會聽證會中表示，普遍關稅（universal tariff）值得研究，他將致力重整全球貿易關係。

法新社報導，川普在競選期間提出構想，要對所有輸入美國的產品徵收全面性關稅，一旦葛里爾經國會同意擔任美國貿易代表，將是執行川普貿易和關稅政策的關鍵人物。

美國聯邦參議院財政委員會今天舉行葛里爾出任貿易代表的人事案聽證會。

一些國會議員提出疑慮並警告，全面性關稅可能推高物價；葛里爾回應表示，「應該研究和考慮」普遍關稅，看看是否能夠扭轉美國貿易逆差和海外製造的方向。

葛里爾說：「我們只有相對較短的時間來重整國際貿易體系，以更有利於美國利益。」

葛里爾為律師事務所King & Spalding的合夥人，在川普第一次執政時擔任時任貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）的幕僚長。

對於美國與世界第2大經濟體中國的貿易關係，葛里爾表示，華府和北京須建立整體上的「平衡關係」。

他說，若獲國會確認出任貿易代表，他將迅速評估並強制中國遵守美中2020年簽署的第一階段貿易協議，當時這項協議標誌著雙方在不斷惡化的貿易戰中進入休戰狀態。

葛里爾今天還說，美國應成為一個「生產國家」。

他說：「我們需要制訂激勵措施，鼓勵在美國生產，並在海外取得進入市場的機會。」