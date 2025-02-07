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美國加徵關稅 大陸機電商會：美國消費者也深受其害

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
對於美國加徵關稅，大陸機電商會7日發表聲明強調「損害的不僅是中國的出口企業，美國進口商與消費者也深受其害」。（圖／截自「中國機電產品進出口商會」微信公眾號）
對於美國加徵關稅，大陸機電商會7日發表聲明強調「損害的不僅是中國的出口企業，美國進口商與消費者也深受其害」。（圖／截自「中國機電產品進出口商會」微信公眾號）

美國政府日前對大陸輸美產品加徵10%關稅，引起大陸反制並向世貿組織申訴，大陸機電商會7日也在發出聲明指出，此次加徵關稅，直接增加企業成本，擾亂供應鏈穩定，「損害的不僅是中國的出口企業，美國進口商與消費者也深受其害」。

大陸「中國機電產品進出口商會」7日午間在微信公眾號平台發表「嚴正聲明」，上述聲明提到，強烈反對美國單方面加徵進口關稅的行為。美方單邊加徵關稅的做法嚴重違反世貿組織規則，不僅無益於解決自身問題，也對中美正常經貿合作造成破壞。

聲明並強調，一直以來，中美貿易往來密切，給雙方企業與民眾都帶來切實利益。此次加徵關稅，「直接增加企業成本，擾亂供應鏈穩定，損害的不僅是中國的出口企業，美國進口商與消費者也深受其害」。聲明最後呼籲，美國「摒棄貿易保護主義，通過平等對話協商解決分歧，共同維護開放、公平、穩定的國際貿易秩序」。

公開資料顯示，大陸「中國機電產品進出口商會」為大陸六大進出口商會之一，現有會員企業1萬餘家，涵蓋產業領域廣泛，產業鏈供應鏈完整，現設 22個分會、7個專門委員會和1個工作組。其他五大行業進出口商會是中國紡織品進出口商會、中國輕工工藝品進出口商會、中國醫藥保健品進出口商會、中國五礦化工進出口商會、中國食品土畜進出口商會。

另據大陸駐世貿組織代表團官網5日消息，2025年1月27日世貿組織爭端解決機構（DSB）召開2025年度第一次例會。會議主要內容包括（1）大陸首次請求就其訴土耳其電動汽車及其他車輛等進口限制措施案（DS629）設立專家組，土耳其反對，專家組未設立；（2）討論130個成員關於立即啟動上訴機構成員遴選的聯合提案；（3）美國再次就香港訴美原產地標記措施案（DS597）裁決發表評論，香港和大陸批駁美方言論及做法；（4）監督大陸訴美國特定反傾銷措施案（DS471）、大陸訴澳大利亞反傾銷反補貼措施案（DS603）等八起案件執行進展；（5）批准埃及提名的EL-SHABRAWY Yomna進入專家組指示性名單。

據指出，下一次DSB例會將於2025年2月24日召開。

川普 關稅

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