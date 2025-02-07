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川普關稅恐推升美通膨0.8個百分點 市場關注鮑爾下周赴國會作證

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國聯準會主席鮑爾。路透
美國聯準會主席鮑爾。路透

美國總統川普尋求全面徵收關稅的作法，根據波士頓聯邦銀行周四發布的一份研究報告，將推升通膨率。市場密切關注聯準會主席下周二和周三赴國會作證時有何評論。

波士頓聯邦銀行的報告顯示，川普將對自加拿大和墨西哥進口的商品徵收25%的關稅、對中國加徵10%，這會使聯準會通膨指標，個人消費支出物價指數（PCE），升高0.8個百分點。鑒於通膨率目前仍高於2%目標（12月PCE年增2.6%），這會給聯準會帶來麻煩。

聯準會同日宣布，鮑爾會在美東時間下周二上午10時將赴參議院銀行委員會作證、隔天出席眾院金融服務委員會聽證會，這是他去年7月以來首度接受議員提問。

聯準會去年底結束前連續三次政策會議都降息。今年1月則按兵不動，維持基準利率在4.25%-4.5%區間。鮑爾在決策後記者會上表示，央行不急著進一步降息。

SGH Macro Advisor首席美國經濟學家Tim Duy指出，聯準會官員本周的發言明顯一致呼應鮑爾的說法。

達拉斯聯準銀行總裁洛根周四在國際清算銀行墨西哥城會議演講時說，只要勞動市場沒有趨軟，即使通膨降至接近聯準會2%目標，她也準備在「相當長一段時間內」按兵不動。她表示，利率可能已經接近中性水準，通膨持續降溫未必讓聯準會很快降息。 

芝加哥聯準銀行總裁古斯比表示，財政政策的不確定性可能導致降息次數減少。他重申，隨著聯邦資金利率接近中性水準，放慢降息速度有其道理。但他仍然預計利率會在未來12-18個月內下降。他周三警告過，切勿低估關稅對經濟和通膨的潛在影響。

川普 關稅

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