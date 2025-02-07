川普貿易戰 打亂美中網購物流 掀起漲價潮

美國的物流業者正忙亂地因應總統川普的新命令，原本他們處理美國買定向中國大陸網購的小型包裹的物流業務蒸蒸日上，現在面臨威脅，不僅物流混亂，也掀起漲價潮。

川普決定撤銷對於中國大陸商品的「小額免稅」規則，實際上就是堵上價值低於800美元的中國大陸小包裹免關稅進入美國的漏洞。親規定已於華府時間4日午夜起生效，影響到在Shein或Temu等中國大陸網購平台上銷售的數十億件商品。

部分中國大陸的物流業者感到困惑，初期的因應之道是先漲價。

美國的民眾已苦於生活成本提高，川普再出此招的影響很廣。根據北京當局的官方統計，去年中國大陸出口到美國的小包裹價值約230億美元，野村則估算最多有460億美元的輸美小包裹來自中國大陸。野村說，川普撤銷中國包裹小額免稅，會令中國大陸的出口成長減少1.3個百分點，今年的國內生產毛額（GDP）成長率下滑0.2個百分點，讓中國大陸經濟雪上加霜。

彭博資訊整理事件影響，要點如下：

市占率

中國大陸招商銀行2024年的報告指出，美國郵政（US Postal Service）等全球郵務服務營運商在所謂「直郵」（direct mailing）物流市場的市占率有50%。直郵的物流作業是，中國的倉儲中心直接寄送商品給國外的消費者。

郵政這類物流業者收取的運費通常低於聯邦快遞（FedEx）、DHL或優比速（UPS）。快遞公司的市占率為10%，其他物流公司則是占40%。

香港郵政

香港郵政目前暫不接受要寄往美國的包裹，直到更清楚美國新措施以及關稅問題為止。

美國郵政

美國郵政表示，現在接受所有自中國大陸與香港寄入美國的國際郵件與包裹，正在與美國海關合作，降低遞送服務混亂或中斷。美國郵政也建立機制，確保收取新關稅。

聯邦快遞

聯邦快遞說，一直都在協助並支持客戶因應關稅新規的重大改變，美國與中國大陸之間的貨運活動持續，但不評論聯邦快遞是否會因此調整中國大陸送往美國包裹的貨機航班或運送所需時間。

UPS

UPS說，繼續提供貨物進出中國大陸與香港的服務。

DHL

DHL亞太公司指出，現在運送相關物品可能會花較長的時間，費用也會增加。不會暫停處理香港到美國的包裹。

順豐速運

根據野村的資料，順豐針對輸往美國的小包裹，提高了清關費用與關稅押金。現在所有自中國大陸出貨到美國的包裹清關費多收20元人民幣（2.7美元），關稅押金預收30%。

Shein、Temu

Shein和Temu電商平台的中國大陸賣家表示，他們已被物流代理公司要求要預收商品零售價值30%的運費，之後要視美國海關實際收取的關稅，多退少補。