川普加徵陸10%關稅 知名空頭喊「不夠」：對歐也應下重手

美國已正式對中國大陸商品加徵10%進口關稅，稅率會不會上升至總統川普原本承諾的60%，成為關注焦點。知名放空投資人錢諾斯（Jim Chanos）表示，美國對中國大陸祭出10%關稅還不夠，美國也必須對歐盟開徵高額關稅。

錢諾斯5日接受彭博電視訪問時表示，政治鬧劇最近影響金融市場走勢的力量最大，這種現象未來還會變得更明顯。錢諾斯正密切關注川普提出的關稅如何落實，尤其是對中國大陸祭出的10%關稅。

錢諾斯說：「我認為10%的關稅不夠，中國大陸和歐盟關稅都必須大幅提高，這種情況尚未發生。我們必須關注未來30天、60天實際會發生什麼事，情勢會升溫或降溫？」錢諾斯所說的不夠，是從美國政府創造大量收入所需的關稅規模來看。

另一方面，錢諾斯也表示，無人能預測美國金融市場未來六至12個月面臨的最大風險，因為這些挑戰將是無法預測事件，例如上月導致美股市值蒸發約1兆美元的DeepSeek股災。錢諾斯認為股市已浮現投機泡沫跡象，但泡沫尚未達到2021年市況熱絡時期水準。錢諾斯強調，投資人需要能鑑別哪些公司配得上高價位，哪些是虛有其表。

錢諾斯最著名事蹟，或許是在2000年底及2001年初精準放空恩龍公司（Enron），當時距離恩龍做假帳醜聞曝光還有好一段時間。然而，錢諾斯最近的一些押注，就沒有做空恩龍那麼成功。舉例來說，錢諾斯曾做空特斯拉（Tesla）逾五年，但特斯拉股價卻大漲。錢諾斯也在2022年押空資料中心，但事後證明資料中心是人工智慧（AI）熱潮有利可圖的投資標的之一。