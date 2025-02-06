川普緊張了？美中關稅戰談判告吹 1細節曝習近平疑不領情

（德國之聲中文網）周一（2月3日），川普宣稱，他將在「未來24小時內」與習近平通話。然而，通話並沒有進行。

周二，白宮新聞秘書卡羅琳·萊維特說，兩人的通話正在安排中，很快就會進行。白宮貿易顧問彼得·納瓦羅也說，兩人會在周二通話。然而，通話還是沒有進行。

當天，川普改口說，他並不著急和習近平通話。萊維特也改口說，通話還沒有安排。

周三，中國外交部發言人林劍被問到兩人何時通話，避而不談。

由此可見，真正不著急和川普通話的人是習近平。川普呢，其實有點著急。

早在福克斯新聞（Fox News）1月23日播出的訪談中，川普就表示，他「寧願不必」對中國加徵關稅。然後他說，說習近平「就像我朋友」，並表示最近與他的通話「進行得很順利」，「這是一場很好的友好對話。」

然而，這位「朋友」不大領情，沒有主動表示要跟他再來一次「友好對話」。

中國並沒有使出狠招

上周五（1月31日），白宮表示，對加拿大、墨西哥和中國加徵關稅的決定將如期（2月1日）生效。到了周六，媒體一直等到晚上，川普才簽署了行政命令，但把生效日期推遲到周二。

在刻意留出的緩衝時間裡，川普與加拿大和墨西哥的領導人通話，關稅戰都閃電暫停。顯然，他期待和中國也是如此。

除了對習近平一再表示友愛之外，川普也一再加大威脅，稱美國關稅的「威力很大」，並說加徵10%關稅只是第一砲。習近平泰然處之。

周二，中國的回應不是通話，而是宣布針對美國採取反制措施：產於美國的煤炭、液化天然氣將被加徵15%關稅；原油、農業機械、大排量汽車、皮卡則面臨10%的關稅。與此同時，中國商務部宣布把美國PVH集團和因美納（Illumina）公司列入不可靠實體清單，並立案調查谷歌公司。

了解情況的人都能看出，中國並沒有使出狠招，比如像川普第一任期的貿易戰中那樣，禁止進口共和黨南方票倉州的農產品。有專家認為，目前這些反制措施更多只是象徵意義。

雪上加霜，凍著了誰？

這並不意味著加徵關稅不會打擊中國經濟。事實上，眼下的中國經濟深陷困境，房地產癱瘓，消費疲軟，失業率上升，工資下降，企業虧損加劇……中國政府試圖通過出口消化過剩產能，拉動經濟增長。川普加徵關稅無疑是雪上加霜。

但是，這些霜並不像川普吹噓的那樣多。當然，川普自己也知道，相對加拿大和墨西哥的25%關稅來說，對中國加徵的10%也只是溫柔一刀。

德國智庫Ifo研究所認為，中國比加拿大、墨西哥更能承受與美國的貿易戰。如果戰火全開，預計中國的出口將僅下降3.8%，而加拿大可能下降28%，墨西哥可能下降35%。

專家們還認為，川普揮動關稅利劍，可能最終效果是「殺敵八百，自損一千」。2019年，美國國家經濟研究局（NBER）的研究表明，貿易戰關稅完全由美國進口商承擔，並未降低中國商品的進口前價格。2024年，國際貨幣基金組織的一項研究估計，假如取消2018-2019年的關稅，三年內美國產出可能增加4%。

貿易戰對中國經濟的負面影響，跟中共自己打擊民營企業的「戰果」相比，簡直可以忽略不計。因此，哪怕真的是雪上加霜，受凍的也不是習近平。

世界會回歸多極化？

習近平不著急更重要的原因，正如我在2019年評論川普第一任期發動貿易戰的時候指出的那樣，跟川普相比，習近平有足夠的「代價」可以支付。習近平可以宣布「不惜一切代價」，而且可以讓「代價」們（被犧牲利益的民眾）歡欣鼓舞。

如何忽悠這些「代價」們呢？那就是讓他們相信，西方民主自由都是虛偽的，天下烏鴉一般黑，每個國家/政權，都為了自身利益勾心鬥角。因此，中共不顧一切維護政權穩定，也有其合理性。

中共宣傳機器開足馬力，有時也難以服眾。川普不談民主自由，一切為了交易，正中中共下懷。把戰場設置在冒貿易領域，而不是法治、人權、新聞自由、網路管制、新疆、西藏……這是中共最樂見的「鬥爭」。

被認為是對華鷹派的前參議員魯比歐，當上國務卿之後，似乎放棄了他長期以來對人權議題的興趣。上周他在接受媒體人梅根·凱利（Megyn Kelly）專訪時說：「世界長期由單極霸權主導是不正常的，是冷戰結束的產物。最終，世界會回歸多極化，不同地區會出現多個大國。我們現在面臨的就是這種情況，比如中國，一定程度上俄羅斯也是。」

他描繪的國際關係，就是奧威爾小說《一九八四》裡的世界圖景：三個超級大國，即大洋國、歐亞國與東亞國，瓜分天下，均實行集權統治，互相廝殺又互相依存，誰也不會想要消滅誰。

既然這樣，習近平為什麼要著急呢？

川普著急，是因為美國仍然是民主制度，很多媒體仍然獨立自由，他還沒有習近平和普金那樣有足夠的「代價」可以揮灑。不過，等到他真的跟習近平和普金成為「好朋友」之後，也就可以對「打仗」泰然處之了。

作者長平是中國資深媒體人、時事評論作家，六四記憶; 人權博物館總策展人，現居德國。 德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

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