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貿易戰2.0到來 美企遭華爾街以關稅問題轟炸 亞企擬再轉移產業因應

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
華爾街分析師紛紛以美國總統川普關稅風險的問題「轟炸」美國企業主管。路透
華爾街分析師紛紛以美國總統川普關稅風險的問題「轟炸」美國企業主管。路透

在最近美國企業財報季的財報說明會上，華爾街分析師紛紛以美國總統川普關稅風險的問題「轟炸」企業主管。同時，亞洲科技業也準備再度轉移產線，以「友岸外包」回應川普的關稅威脅。

FactSet資料顯示，在已發布上季財報的標普1,500綜合指數成分企業中，分析師在超過200場的財報說明會都提到「關稅」至少一次，提及關稅的次數暴增讓人想起川普2017-2021年的首任任期。川普已威脅要對加拿大與墨西哥進口產品課徵25%的關稅，並且本月起對中國大陸輸美產品加徵10%的關稅。

最新案例便是福特汽車（Ford），福特上季營業利益21億美元，營收482億美元，都優於預期，但預期本季營業利益僅達損益兩平水準，全年「面臨與市場因素相關的逆風」，預估息前稅前盈餘（EBIT）將介於70億-85億美元，低於預期，拖累股價5日盤後重挫4.5%。福特主管表示，目前的全年展望還沒考量到關稅因素。

福特執行長法利（Jim Farley）表示，該公司能承受幾周的關稅衝擊，但若對加墨的25%關稅拉長，「將重創我們的產業，讓數十億美元的產業獲利蒸發，並對美國就業造成負面影響」。他也呼籲，若川普政府要課徵影響汽車業的關稅，就該「全面」檢視各國的情況，他特別點名豐田汽車（Toyota）和現代汽車（Hyundai），表示相較於川普威脅對加墨課徵的25%關稅，豐田和現代幾乎是無關稅各自每年從日韓輸出數十萬台汽車到美國。

CNBC分析，川普對中國大陸全面加徵關稅，將衝擊汽車零組件，從而推升車價。美國國際貿易委員會（ITC）數據顯示，美國近年每年從中國大陸進口價值約154億美元-175億美元以上的運輸物資，包含90億-100億美元的汽車與拖車零組件和配件，首當其衝的車款包括福特的林肯Nautilus與通用汽車（GM）的別克Envision。

泰森食品（Tyson Foods）執行長金恩（Donnie King）說，正針對輸出墨西哥肉品可能遭遇報復性關稅的可能性，研擬「緊急計畫」。根據美國肉類出口協會（USMEF），美國豬肉生產商去年出口超過100萬噸豬肉到墨西哥。

玩具生產商美泰兒（Mattel）表示，由於在中國大陸和墨西哥等地都有工廠，可能因為川普的新關稅而調漲美國售價。美國再生能源產業也依賴中國大陸，因為中國大陸主宰多數的太陽能面板零件與電池零組件生產，乾淨能源產業主管也警告，關稅可能推升設備成本，減弱通膨削減法（IRA）的效益。

亞洲企業則打算以友岸外包、再度轉移產線因應川普威脅。已把多數生產轉移到越南的戴爾（Dell），正詢問多家供應商關於泰國產能的問題，三星電子、樂金（LG）及中國大陸TCL等電視生產商已要求Element電子公司等美國生產商，在墨西哥關稅生效時協助生產部分產品。

英國顧問業者Efficio主管雷克斯圖提斯（Matt Lekstutis）認為，關稅將使一些製造業工作回流美國，但還不清楚有多少企業會承諾轉移供應鏈，因為調整供應鏈耗費鉅資且曠日廢時。

川普 關稅

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