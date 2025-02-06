憂受美國關稅戰波及 印度先降稅討好川普

面對美國貿易戰威脅，印度主動先將關稅，盼川普手下留情！美國總統川普近期呼籲印度要「更公平貿易」，令印度政府感到不安，因此希望主動削減部分關稅，如機車、調味料等，以緩解美方的不滿，避免進一步的貿易制裁。但專家指出，川普可能會希望印度農產品關稅更低，削減措施是否有效還要觀察。

主動降稅以示善意

根據《英國廣播公司》報導，印度政府近期宣布削減部分進口商品的關稅，其中包括降低高排放量機車（排氣量1600cc以上）的關稅從50%下降到30%，此舉有望讓美國的哈雷重型機車進口增加，美國去年的機車進口印度貿易額約3百萬美元。《英廣》判斷，印度希望藉此避免川普對印度施加關稅戰。

《英廣》另一篇報導提到，莫迪也將於下周訪美，外界認為關稅、遣散印度移民等議題也將會是討論重點。

《美國之音》提到，川普1月與印度總理莫迪通話時，曾呼籲印度要多購買美國武器，還有要對美更加貿易均衡。印度德里的智庫「全球貿易研究」創始人斯里維斯塔里亞指出，加拿大與墨西哥形同美國左膀右臂，美國都敢課徵加墨關稅了，也有高機率對印度發難，川普在第一任期曾對印度的鋼鐵高關稅感到不滿。

印度出口品漸增

不過印度進口美國衛星相關零組件是免關稅的，且讓美國廠商2023年賺了9200萬美元，總體來說，印度對美來仍是貿易順差，因此印度也開始降低進口合成調味料、魚類水解乳清蛋白飼料等產品的關稅。出口方面，印度出口紡織品、藥物、提煉石油的工程材料與鑽石切割器具、球鞋與鐵礦，國際貿易地位逐漸提升。

《英廣》提到，印度貿易專家德哈提醒，雖然印度有作出部分讓步，但川普對於美國農產品出口可能會要求更多，雖然印度在2023年有減少美國杏仁、蘋果、鷹嘴豆、胡桃與扁豆的關稅，但川普可能對此還不滿足，因此關稅削減的效果還有待觀察。

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