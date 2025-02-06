快訊

離與那國島最近的麥當勞在台灣！日人哀號：想吃還要拿護照

東港安泰醫院大火釀9死 蘇清泉：好久沒當院長竟列被告？

大S包機是汪小菲出錢？小S無法接受 怒回：人在做天在看

聽新聞
0:00 / 0:00

因應關稅新規 美暫停一日後恢復接收陸進口包裹

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美國郵政署（USPS）4日晚間宣布，暫停接收來自大陸及香港的包裹，實施一天後即宣布恢復接收包裹。圖為工作人員在山東省寧陽縣菜鳥智慧物流園內分揀快遞商品。圖／取自新華社
美國郵政署（USPS）4日晚間宣布，暫停接收來自大陸及香港的包裹，實施一天後即宣布恢復接收包裹。圖為工作人員在山東省寧陽縣菜鳥智慧物流園內分揀快遞商品。圖／取自新華社

美國郵政署（USPS）4日晚間宣布，暫停接收來自大陸及香港的包裹，但並未說明暫停接收的具體原因和實施時間。時間不過兩天，USPS在6日於官網宣布，將恢復接收來自大陸的所有國際入境郵件和包裹。

公告指出，「自2025年2月5日起，美國郵政署將繼續接收來自中國郵政的所有國際入境郵件和包裹。美國郵政署和海關及邊境保護局正在密切合作，實施針對中國新關稅的有效徵收機制，以確保包裹投遞受到最小干擾。」

6日公告提到的「針對中國新關稅的有效徵收機制」，是指美國總統川普近日簽署的行政命令，來自大陸的進口商品不再適用小額包裹「最低限度」免稅政策。過去由於小額包裹免稅800美元的政策，讓大陸跨境電商平台如Shein和Temu得以在美國發展迅速。

USPS甫於4日在官網宣布，暫停接收所有來自大陸郵政的入境包裹，直至另行通知，但並未說明暫停接收的具體原因，引發外界對於中美貿易戰是否升溫的討論。該公告指出，該變更於2月4日起生效，但不影響大陸和香港寄出的信件和印刷品。

川普 關稅

延伸閱讀

美國計畫接管加薩 白宮：川普沒有承諾出兵

對美國的報復性關稅 高盛：陸管制礦產 關鍵籌碼

政策髮夾彎！美國郵政將繼續接收大陸與香港包裹

受美國關稅影響 香港貿發局調降出口成長預測調降至3.5%

相關新聞

憂受美國關稅戰波及 印度先降稅討好川普

面對美國貿易戰威脅，印度主動先將關稅，盼川普手下留情！美國總統川普近期呼籲印度要「更公平貿易」，令印度政府感到不安，因此希望主動削減部分關稅，如機車、調味料等，以緩解美方的不滿，避免進一步的貿易制裁。但專家指出，川普可能會希望印度農產品關稅

因應關稅新規 美暫停一日後恢復接收陸進口包裹

美國郵政署（USPS）4日晚間宣布，暫停接收來自大陸及香港的包裹，但並未說明暫停接收的具體原因和實施時間。時間不過兩天，...

美國若徵稅 巴西總統魯拉：將採對等原則

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天表示，如果美國對進口巴西產品徵稅，巴西政府最低限度...

北京促平等對話 非單方加稅

美國總統川普改口稱不急著和中國大陸國家主席習近平對話，大陸外交部昨（5）日對此回應指，「現在需要的不是單方面加徵關稅，而...

陸反制加稅 不排除祭出反壟斷大刀 擬調查英特爾、蘋果

美國總統川普宣布對中國大陸加徵關稅後，北京監管機構動作頻頻。繼大陸國家市場監督管理總局（SAMR）宣布對Google展開...

美一度停收陸港入境包裹

美國郵政管理局（USPS）四日晚間宣布暫停接受來自中國大陸和香港地區的包裹，外界揣測與中美關稅戰有關。但USPS五日說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。