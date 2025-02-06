因應關稅新規 美暫停一日後恢復接收陸進口包裹

美國郵政署（USPS）4日晚間宣布，暫停接收來自大陸及香港的包裹，但並未說明暫停接收的具體原因和實施時間。時間不過兩天，USPS在6日於官網宣布，將恢復接收來自大陸的所有國際入境郵件和包裹。

公告指出，「自2025年2月5日起，美國郵政署將繼續接收來自中國郵政的所有國際入境郵件和包裹。美國郵政署和海關及邊境保護局正在密切合作，實施針對中國新關稅的有效徵收機制，以確保包裹投遞受到最小干擾。」

6日公告提到的「針對中國新關稅的有效徵收機制」，是指美國總統川普近日簽署的行政命令，來自大陸的進口商品不再適用小額包裹「最低限度」免稅政策。過去由於小額包裹免稅800美元的政策，讓大陸跨境電商平台如Shein和Temu得以在美國發展迅速。

USPS甫於4日在官網宣布，暫停接收所有來自大陸郵政的入境包裹，直至另行通知，但並未說明暫停接收的具體原因，引發外界對於中美貿易戰是否升溫的討論。該公告指出，該變更於2月4日起生效，但不影響大陸和香港寄出的信件和印刷品。