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美國若徵稅 巴西總統魯拉：將採對等原則

中央社／ 聖保羅5日專電

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天表示，如果美國對進口巴西產品徵稅，巴西政府最低限度將採取對等原則，也對美國進口產品徵稅。

巴西通訊社（Agencia Brasil）報導，美國總統川普（Donald Trump）揚言向中國、墨西哥和加拿大等對美國有貿易順差的國家全面徵收關稅，巴西因存在貿易順差，對美國的購買量大於出售量，所以尚未直接徵稅，但預料將受到關稅戰影響。

魯拉今天接受巴西廣播電台BandNewsFM BH訪問指出，世界貿易組織（WTO）允許對任何進口產品徵收最高35%的稅，如果美國或任何國家提高巴西產品的課徵稅率，巴西將採用對等原則，也向這些國家徵稅。

魯拉表示，這是非常簡單且民主的道理，與意識形態無關；世界需要和平、安寧，期望外交再次發揮作用，恢復國家之間的和諧。

魯拉還說，川普只是虛張聲勢，沒有人可以一輩子活在虛張聲勢中；美國正在孤立自己，它需要與其他國家建立良好關係，無論是多麼重要、強權的國家，也不能一直與全世界鬥爭。

巴西總統還表示，政府將接收從美國遣返巴西的公民。預計7日將有一架載運巴西人的航班返抵國門，從美國路易士安那州飛往東北部塞阿拉州首府佛塔雷莎（Fortaleza）。

魯拉指稱，這些巴西公民只是去美國尋求更好的生活和工作機會，但無法使身分合法化，所以巴西政府將這種情況視為遣返，而非驅逐出境。

1月24日，一架美國政府包機載運88名被驅逐出境的巴西人降落在巴西北部城市瑪瑙斯（Manaus），這些公民帶著手銬，描述在飛行過程中受到虐待；巴西聯邦警察隨後介入，要求取下手銬，由巴西空軍將他們載運到最終目的地。

自2018年起，巴西即同意使用遣返航班，以縮短無證巴西公民在美國居留中心的逗留時間；川普今年1月上任後，揚言加大對美國無證移民的驅逐力度。

川普 關稅

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