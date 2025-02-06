美一度停收陸港入境包裹

美國郵政管理局（USPS）四日晚間宣布暫停接受來自中國大陸和香港地區的包裹，外界揣測與中美關稅戰有關。但USPS五日說，將恢復該服務。

路透報導，USPS五日聲明，該局和美國海關與邊境保護局正密切合作，以就向大陸加徵的新關稅實施有效徵收機制，確保包裹遞送所受干擾降到最低。

大陸電子商務平台每天向美國運送數百萬個小包裹。若美國停收大陸包裹，將打擊大陸電商營收和競爭力。

美國總統川普對大陸商品加徵百分之十關稅四日生效，並首度涵蓋香港貨品；大陸同步實施一系列報復行動，包含對部分美國商品開徵百分之十至百分之十五關稅；二○二三年美國從香港的進口總額超過四十一億美元，如再徵收百分之十關稅，香港產品將面對約四點一億美元額外關稅。預計貿易戰持續，香港將遭受一定程度經濟損失，直接影響香港「獨立關稅區」待遇。

政治新聞網Axios報導，尚不清楚美國一度宣布停收大陸包裹是否和關稅戰有關。

彭博資訊報導，此前川普取消了一項「最低限度」免稅政策。以往價值低於八百美元的小包裹進入美國免稅，大陸Temu和Shein等電子商務巨頭利用這項優惠，將商品直接銷往美國。

香港付貨人委員會主席林宣武說，近年很多中國大陸出口電商產品經內地或香港郵政處理，轉送世界各地，相信措施將對電商平台有嚴重影響。

港府暫未正式表態，但港媒「am730」初步分析事件對香港的主要影響，認為新關稅措施首度涵蓋香港，意味著香港進入美國的貨品將和大陸貨品一樣支付較高稅率。而美國郵政停收來自中國入境包裹包括香港，這意味著所有低價值貨物現在必須遵循正式的入境程序。